Exportaciones del rubro ovino cayeron 17% en último año móvil

A enero pasado ingresaron divisas por US$ 265 millones; China lidera las compras

Las exportaciones del rubro ovino cayeron 17% en dólares en el año móvil a enero pasado, en comparación con igual período del año anterior, al totalizar US$ 265 millones, según datos divulgados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), con base en Dirección Nacional de Aduanas. China es el principal destino al adquirir 42,1% del total del rubro ovino.

Del total, 77,9% de las ventas al exterior de los productos del rubro ovino correspondió a lana y productos de lana, que totalizaron US$ 206 millones, lo que representó 18% menos que el año móvil anterior.

Al analizar el SUL el comportamiento de los otros ítems que componen el rubro ovino, las exportaciones de carne ovina totalizaron US$ 49 millones, disminuyendo un

10%; las de pieles ovinas alcanzaron US$ 1,5 millones, 38% inferior; las de ovinos en pie disminuyeron 72,1% al sumar US$ 123.137, en tanto las colocaciones de grasa de lana y lanolina contribuyeron con US$ 7,3 millones, 9,5% menos que igual periodo anterior.

En términos de valor, las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada totalizaron US$ 193 millones, lo que implica una baja de 18,1% respecto al año móvil anterior.

En volumen

En términos de volumen físico, Uruguay exportó un total de 37,6 millones de kilos de lana en el año móvil a enero pasado, equivalente base sucia (considerando lana sucia, lavada y peinada), 22.2% menos que en igual período anterior. El 57,2% se exportó peinada, el 21,6% sucia y el 21,2% restante lavada. Las ventas al exterior en volumen físico disminuyeron en lana sucia en 29,2%, un 22,8% en lana lavada y 19% en lana peinada, informó el SUL.

Principales destinos

Fueron 30 los destinos de las ventas al exterior de lana durante el periodo considerado, precisó el SUL, y agregó que el principal destino en término de valor de las exportaciones de ese grupo de productos, continuó siendo China, con 42,1% del total. Lo siguen Alemania (17,1%), Italia (6,6%), Turquía (4,8%), India (3,3%), Bulgaria (2,7%), Irán (2,6%), Japón (2,4%) y Corea del Sur (2,2%).

En lana sucia, China adquirió el 73,4% del total, seguido de República Checa (7,2%) y Bulgaria con 5.5%. En este subrubro se observa una disminución de divisas comparado con el período anterior de 25,2%, con un total del período de US$ 42,6 millones.

Fuente:

En lana lavada también lidera China, que representó 66,4% del total, en tanto en lana peinada se mantiene Alemania en primer lugar, con 27,5% del total colocado.