FA fustigó a Novick por "mentiras" impositivas y le reclama hacerse cargo

Además de tomar tarifas públicas como impuestos, otro de los principales errores metodológicos de la explicación de Novick es que calcula el porcentaje del 68% de los "impuestos" sobre el salario líquido, cuando justamente esa es la parte del sueldo que cobra el trabajador luego de que se le realizan los descuentos correspondientes.

Por su lado, Novick concluye su spot con críticas a la gestión del oficialismo. "Después de malgastar el dinero de todos nosotros en la mala administración de empresas públicas , el gobierno dice que no va a ahorrar y que nos va a cobrar más impuestos. Está claro que están cada vez más lejos de la gente. Si queremos cambiar necesitamos una mejor gestión", sostiene Novick. El Frente Amplio abrió en febrero un nuevo debate impositivo durante la discusión de las prioridades programáticas para la próxima Rendición de Cuentas.El PVP , Casa Grande y el Partido Socialista plantearon discutir la no devolución del excedente aportado Fonasa, elevar la tasa del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas ( IRAE ) y del Impuesto al Patrimonio, además de aumentar el tributo a las transmisiones patrimoniales.El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, descartó la idea de no devolver el excedente de los aportes al Fonasa, según dijo en una conferencia de prensa el 24 de febrero. Allí advirtió que la carga tributaria sobre la clase media es "suficientemente intensa".