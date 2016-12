Fata Delgado: "Es el disco de la curiosidad"

"Son pocos los sábados libres que tuve en mi vida", afirma Fabián "Fata" Delgado, y esto es absolutamente creíble. Desde que creó Los Fatales, en 1996, se ha dedicado a tiempo completo a este grupo que suena (sea de manera presencial o gracias al DJ) en todas las fiestas uruguayas. Por eso, solo recuerda dos eventos en los que no tuvo que subirse al escenario: la boda de Sergio Puglia ("me dijo 'quiero que vengas con tu señora a divertirte, si vos querés cantar, cantá'. Fue lo mejor que escuché en mi vida", cuenta), y el cumpleaños de 15 de su hija, donde luego del estrés y la emoción se quedó sin voz.





Luego de cantar durante cinco años en Karibe con K, Delgado tomó esa experiencia musical y empresarial para crear Los Fatales, grupo en el cual combinó la música tropical con otros ritmos: el candombe y la música brasileña.





Veinte años después Delgado es una de las figuras más profesionales de la música uruguaya, un verdadero empresario. En 2009 decidió comenzar a cantar solo bajo el nombre Fata y Los Fatales, pero eso conllevó cambios en su rutina para cuidar la voz. "Todo lo que hice mal en algún momento dejé de hacerlo", sostiene. Aunque afirma que sabe delegar, Delgado siempre estuvo presente en los detalles de su negocio, principalmente en su apretada agenda. "Ahora que estoy un poco más grande vi que al venderme yo me ordenaba mejor, en el sentido de que se hasta cuánto puedo", afirma. "Sí puedo hacer tres, cuatro o cinco shows, o uno a las 20 y otro a las 5 de la mañana. Combino mi agenda según mi estado físico. Ya no puedo hacer 10 actuaciones por día".





Otra calle, un álbum con canciones originales y producido por el ex No Te Va Gustar y compositor Mateo Moreno. En sintonía con los cambios, este año decidió dar un paso más en su carrera y crear un disco que pudiera sonar a nivel internacional.





En entrevistas dijo que Otra calle es su primer disco solista.

En realidad no es el primero porque he grabado algunas cosas solo, pero es mi primer emprendimiento solista en el que las canciones son 100% mías. Tiene diferentes ritmos pero la base es la salsa pop. Viene del conocimiento de salsa que tienen Los Fatales. Cada vez que hacemos una comida o estamos fuera del ensayo tocan cosas que son más comprometidas que las que normalmente interpertamos. Y pensé que estaría bueno sacarle el jugo a la banda en una expresión mejor. Hace 10 años venimos hablando de eso. Un día di con Mateo y le propuse armar unas maquetas, combinar la salsa con su conocimiento del pop y el rock, y buscar hacer algo que esté más en sintonía con una música más internacional.





¿Cómo fue la búsqueda de ese nuevo sonido?

Empezamos a trabajar con ideas mías, con la cabeza de Mateo y su manera de ver. Quería que metiera su impronta e hizo unos arreglos fabulosos. Trajo a Martín Ibarburu y a Roberto Rodino, que se dividieron las baterías y los juntamos con mis músicos. Algunos pensaban "¿Qué quiere?, ¿cambiarse de género". No, lo que quería es seguir cantando lo que hago pero ir por una calle paralela, cercana. Yo tengo mucho estribillo y mucha cosa que va conmigo y que es comercial, digamos.





No quería hacer un disco para que lo escucharan solo los músicos.



Los que lo escuchen lo van a valorar porque van a encontrar cosas, pero la gente común y corriente también tiene que entender los temas. Mi música va por el camino de hacer bailar.





¿Es la concreción de esa idea que tenía desde hace 10 años?

Sí, de hacer un disco más actualizado con lo que se escucha en el mundo y lo que se escucha en Uruguay del exterior. Acá el uruguayo con los productos uruguayos es muy conservador. Te piden que toques la Pizza muzzarella. Sí, tengo el show donde están todos los temas que se tocaron toda la vida, pero tengo que empezar a agregar canciones nuevas para alimentar un poco más el espectáculo y para que la gente vea que uno está aggiornándose y renovándose. Hay canciones que van conmigo y no me las voy a poder despegar mientras cante. Por más que saque 10 discos de latin pop, esos temas me van a seguir acompañando. Pero ahora, 20 años despues de que saqué Los Fatales, quiero empezar una nueva etapa con una música que sea escuchada en otras partes del mundo.





¿El objetivo ahora sería trascender la frontera?

Sí, y con miedo también. La música hoy por hoy se esparce de una manera más vertiginosa, es todo tan dinámico que de repente una canción mañana la nominan al Latin Grammy y me piden un show en México y tengo que ir. Yo que sé, no sé lo que va a pasar. Me da un poco de miedo.





En esa aspiración de llegar a otros mercados se cuidó mucho el sonido del disco.

Sí, la calidad del disco es tremenda. No condice el presupuesto que invertimos con el mercado uruguayo. Porque demandó muchas horas de estudio, mucho masterizado. El arte lo hice en Argentina. Hubo mucha gente trabajando que le puso cabeza. Para mí este es el disco de la curiosidad. La gente sabe de qué se trata y hay una curiosidad por saber qué tiene adentro. Hay muchas cosas que son mejores a las que se han escuchado.





Este disco puede competir con No Te Va Gustar o Cuarteto de Nos a nivel de calidad de edición y grabación musical, no a nivel de géneros.



Para mí este es el primer disco de latin pop uruguayo. Es una ensalada de ritmos latinos, es salsa y pop. No se si es una locura, pero yo creo que le va a gustar a mucha gente. Capaz que hasta conquisto oídos nuevos. Este es un camino nuevo. No sé en qué va a terminar, tampoco si estoy pronto para asumir lo que puede pasar.

