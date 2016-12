Feria de Arte en Punta del Este

La curadora de arte uruguaya Laura Bardier dirige el proyecto Este Arte International Art Fair, que este verano tendrá su tercera edición consecutiva en Punta del Este, del 11 al 14 de enero. Bardier, que es también jurado de paneles internacionales y columnista en medios especializados de arte en Europa y Estados Unidos, conversó con El Observador sobre esta feria de arte contemporáneo.





¿Cómo se prepara esta tercera edición de la feria Este Arte?

La respuesta de las galerías es tres veces mayor este año. Habrá cambios, y cosas que año a año tratamos de hacerlas mejor. La edición 2016 fue muy positiva, y eso se ve en la facilidad con la que hemos contactado nuevas galerías, con la facilidad con la que el público se acerca a nosotros. La mayoría de las galerías presentadas en la última edición volverán en este 2017. Y la primera novedad es el lugar: el nuevo Centro de Convenciones de Punta del Este. Por un lado, el ambiente más relajado de la sede anterior (en La Barra de Punta del Este) era muy especial, y en el Centro de Convenciones tendrá otra formalidad. Por otro, una de las razones de la selección es la imagen de profesionalidad. Ahora ya estamos en el circuito nacional e internacional de eventos.





¿Qué repercusión tuvieron las ediciones anteriores?

El primer año fue muy difícil porque no solo era el comienzo, sino que además yo tenía experiencia en otros campos pero nunca había organizado ni presentado una feria de arte en Uruguay. La segunda feria fue mejor. Ya las cosas estaban bien hechas. Todo lo que podemos hacer es seguir mejorando. Y eso se ve. Una cosa muy importante es la opinión de las galerías que participan, pero también el "boca a boca" del público y de los coleccionistas que vienen. Las dos primeras ediciones tuvieron realmente nivel internacional, uno nivel que no lo tiene Arte BA (Feria de arte de Buenos Aires) en 23 años de trabajo. Nosotros tenemos un 60% de galerías que no son latinoamericanas y un

40 % de galerías del Sudamérica.





¿Se puede interpretar que la feria del 2017 sería la oportunidad para la consolidación final del proyecto?

Sí, se puede considerar así. Igual para un proyecto de estas características se habla de cinco años como para decir que es estable. Nuestro objetivo es estar por lo menos 30 años.





A fines de 2013 dijo que para ciertas actividades artísticas era necesario un mayor apoyo municipal y estatal. ¿Cambió algo?

Sí, se acercaron. En la segunda edición nos apoyaron desde el Ministerio de Educación y Cultura, y tienen un compromiso con el proyecto que es real y serio. El apoyo del Ministerio de Turismo es relativo, pero está presente. La Intendencia de Maldonado ha apoyad de forma logística pero no económicamente. Es algo que suma y es importante, aunque nos gustaría tener más apoyo.





¿Este Arte integra la lista de ferias internacionales de relevancia o es necesario que pasen algunas ediciones más?

Está cerca. Está entre las ferias latinoamericanas de las que se habla. No es la referencia hoy en día pero está presente. No tanto compite con propuestas dentro de Uruguay sino con ferias como la de Miami que es parecida en el sentido de que es Latinoamérica y para Europa es como el acceso a Latinoamérica. Son en fechas similares pero son diferentes en cuanto al formato. Para que sea referencia se necesitan al menos dos ediciones más. Estamos trabajando en eso y para eso.

¿Cuál es la situación actual de las subastas de arte?

En los últimos meses no hay aparecido cifras muy relevantes en el caso del arte moderno. Lo que se ve en las subastas hoy es que algunas piezas de artistas contemporáneos se vendieron a precios astronómicos y luego en realidad en el mercado esa obra bajó su valor. Cuando hablamos de grandes montos, en general son artistas modernos o ciertas obras de clásicos. Hay contemporáneos pero son menos en proporción. Las burbujas de suba y baja son contraproducentes y le producen un daño al mercado y al artista. Mucho de lo que llega a las subastas pertenece a artistas consolidados. Obras que están siendo revendidas por el propietario. Y allí se ve además que las ferias son muy distintas a las subastas. En el caso de Este Arte se presentan galerías que trabajan con los artistas, y eso no es posible en los remates. Las galerías habitualmente son más pequeñas que las casas de subastas, e incluso pueden tener otro tipo de control y manejo sobre los precios. En cambio eso en las subastas no importa, ya que lo que incide es la ganancia en el aquí y ahora. No digo que esté mal, pero es muy diferente a lo que apuesta una galería o una feria de arte.





Galerías extranjeras y locales este verano

Entre el miércoles 11 y el sábado 14 de enero se realizará la tercera edición de Este Arte. El evento busca reunir a varios artistas, galeristas, curadores, críticos, coleccionistas, mecenas y amantes de las artes plásticas y la fotografía.



En la edición 2017 –que tendrá lugar el Centro de Convenciones de Punta del Este– algunas de las galerías que estarán presentes son Xippas, que posee sedes en París, Ginebra y Montevideo; Carroll/Fletcher, desde Londres; Continua, proveniente de Beijing; la italiana Photology; y Galería SUR de Punta del Este, entre otras que se suman un año más a esta iniciativa de Laura Bardier, curadora y directora de la feria.

La presencia de galerías que presentan pinturas, esculturas, obras gráficas y fotografías desde el siglo XX en adelante, se desarrollará en paralelo con diversas exhibiciones, además de un programa que propone tertulias, charlas, mesas redondas, espectáculos de música, espacios para dialogo con los artistas, coleccionistas, críticos y curadores.

El evento se desarrollará en esas tres jornadas en el horario de 17 a 22 horas en el Centro de Convenciones de Punta del Este (Avenida Pedragosa Sierra y esquina Avenida Aparicio Saravia) en el departamento de Maldonado. Las entradas cuestan US$ 25 y están a la venta en Red UTS.

Fuente: