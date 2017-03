Flor de remate de Criollos realizaron en Treinta y Tres

Un flor de remate fue Flor de Otoño, la propuesta comercial realizada en el marco de la Expo Otoño de caballos Criollos realizada el fin de semana pasado en el predio de la Sociedad Fomento de Treinta y Tres. La comercialización realizada con la oferta de 20 cabañas, que condujo el escritorio Federico Rodríguez dos Santos, fue un remate con gran dinamismo por todas las categorías.

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: caballos US$ 2.160, US$ 1.260 y US$ 1.602; yeguas Criollas US$ 9.540, US$ 1.440 y US$ 3.507; piezas de cría US$ 1.440, US$ 990 y US$ 1.260; y padrillos US$ 8.100, US$ 2.700 y US$ 5.400.

Allí se logró una muy buena colocación de la oferta hacia diferentes puntos del país: Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno, Paysandú.

El precio máximo lo invirtió cabaña Don Luis –de Barlocci–, por una yegua de El Chiripá que el comprador seguía desde que era una potranca.

La exposición fue organizada por la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Treinta y Tres, y tuvo la participación de más de 500 animales, consolidándose como un punto de encuentro para todos los criollistas.

Fuente: