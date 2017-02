Frigoríficos proponen fuerte baja de precios

Por los novillos que la semana pasada pagaban US$ 2,95 por kilo a la carne ahora ofrecen US$ 2,85

Fuente:

Los frigoríficos están proponiendo precios sensiblemente más bajos que los de la semana pasada por los ganados para faena. Los novillos gordos, que se estaban pagando a US$ 2,95 por kilo a la carne ahora cotizan a US$ 2,85, dijo a El Observador el consignatario Alejandro Berrutti, director de United Breeders & Packers. Pero los productores no aceptan estos nuevos precios y no se concretan negocios.De todos modos, la faena semanal de bovinos volvió a superar las 50 mil reses. Entre el domingo 12 y el sábado 18 se procesaron en el país 50.573 cabezas, 52,6% fueron vacas y 45,7% novillos, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) en su página web.Los industriales esperan una menor operativa en la próxima semana, debido al feriado de Carnaval, y por eso bajan su demanda.En los recientes remates de reposición se confirmó un interés muy firme de los productores por los ganados de invernada, para aprovechar la abundancia de forraje en los campos, pero también hay que tener en cuenta las altas inversiones que realizan, considerando además la inestabilidad del mercado del ganado gordo y la proximidad del otoño.Para Berrutti no está claro si este año se producirá ese efecto de embudo de la oferta, porque mucho ganado gordo de otoño se adelantó y se fue enviando a faena antes de la tradicional zafra.