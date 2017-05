Gobierno asegura que la reglamentación de la ley de medios será inminente

Más allá de la reglamentación, según los consultados lo más relevante es la definición del CCA.

El Poder Ejecutivo ultima los detalles para reglamentar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (más conocida como ley de medios), algo que será inminente según prometió ayer el gobierno en Buenos Aires durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La representante del Ministerio de Industria , Fernanda Cabrera, dijo ante la CIDH que la reglamentación "ya está en manos de la Presidencia de la República y que en muy breve tiempo saldrá", según informó a El Observador el docente de la Facultad de Comuniación de la Universidad de la República, Gabriel Kaplún.El investigador estuvo en la audiencia en representanción de organizaciones sociales uruguayas que reclamaron por el retraso en la reglamentación y la conformación del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la norma.Cabrera y Nicolás Cendoya, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comuniación (Ursec), aseguraron que la reglamentación será inminente, según consignó la CIDH en su cuenta de Twitter. En el encuentro también afirmaron que la ley ya se viene aplicando."Desde nuestro punto de vista no hubo respuestas muy claras", dijo Kaplún, que integra la Coalición por una Comunicación Democrática, que nuclea a distintas actores civiles que trabajan en el tema. "Cuando los comisionados de la CIDH les pidieron plazos no hubo nada concreto", agregó.Integrantes del Poder Ejecutivo y legisladores del Frente Amplio dijeron a El Observador que elgobierno está en los últimos detalles de la reglamentación y pretenden publicarla en los próximos días. Mientras, la coalición de izquierdas busca agilizar la designación de los integrantes del consejo.La senadora socialista, Mónica Xavier, dijo a El Observador que, según transmitió el Poder Ejecutivo a los legisladores, a la reglamentación "le faltan los últimos puntillazos". "No tienen relación directa pero es bueno llegar a un tiempo en que coincidan", agregó Xavier sobre la reglamentación de la ley y la conformación del CCA.La reglamentación definirá por ejemplo la forma en que se aplicará el artículo referido a la accesibilidad para discapacitados, señaló Kaplún.Más allá de la reglamentación, según los consultados lo más relevante es la definición del CCA.El organismo de contralor estará compuesto por un representante designado por el Ejecutivo y otros cuatro que deberán tener apoyo del Parlamento. Además del rol fiscalizador, el organismo asesorará al Poder Ejecutivo en la concesión de frecuencias.Los cuatro representantes a designar por el Poder Legislativo podrán ser propuestos por la sociedad civil y trabajarán "en régimen de dedicación total" por un plazo de seis años.Todos los cargos son rentados. "La retribución mensual del presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual será equivalente a un 80% de la otorgada al subsecretario de Estado, mientras que la de los restantes integrantes será equivalente a un 70% de dicha retribución", consagró el artículo 78 de la normativa.Según informó La Diaria el martes 23, la Coalición por una Comunicación Democrática propuso para el organismo a Kaplún; al periodista del semanario Búsqueda y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Daniel Lema; a la representante de Cotidiano Mujer, Lilián Celiberti; y a la integrante de la agencia Voz y Vos que trabaja en temas de infancia y adolescencia, Paula Baleato.Uno de los diputados del MPP que impulsó la ley de medios, Julio Battistoni, dijo a El Observador que en su sector "se ven bien" los nombres presentados por el conjunto de organizaciones civiles.Xavier afirmó que el oficialismo todavía no estudió ningún nombre de manera orgánica.En tanto, fuentes del MPP señalaron la relevancia de conformar el CCA como herramienta fundamental para poner a andar del todo la ley.