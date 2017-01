Gobierno busca retomar el control en las caóticas cárceles brasileñas

Fuente: AFP

El gobierno brasileño trataba ayer de recuperar el control de las cárceles para frenar las matanzas entre bandas rivales, pero se veía confrontado a un nuevo motín en Natal y a una huelga de guardias en Río de Janeiro.La crisis que causó más de 130 muertos en los presidios desde comienzos de año volvió a dejar imágenes caóticas en la penitenciaría de Alcaçuz, donde 26 reclusos fueron asesinados durante el fin de semana.La policía disparó ayer martes balas de goma desde el exterior contra los presos que trataban de invadir los pabellones de las bandas rivales, en un movimiento similar al que desencadenó la matanza del sábado.Los agentes apuntaban desde los muros que rodean el centro en dirección de los amotinados, que buscaban refugiarse en los techos de los edificios o sacaban muebles y colchones para bloquear un eventual avance de las tropas.A las puertas de la cárcel, familiares afirmaban que reclusos de la facción local Sindicato do Crime RN, a la que pertenecía la mayoría de las víctimas del fin de semana, trataban de invadir el pabellón donde se encontraban sus rivales del poderoso PCC."La situación es muy tensa", afirmó el mayor de la Guardia Penitenciaria, Wellington Camilo, al sitio de información G1.El feroz enfrentamiento entre el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro, y sus aliados locales, por el control de las rutas de la cocaína incendió las cárceles brasileñas en las últimas semanas.En lo que va del año, 134 presos fueron asesinados en varias exhibiciones de violencia extrema, según un cómputo realizado por el diario Folha de Sao Paulo con datos del Ministerio de Justicia.Según Robinson Faria, el gobernador de Rio Grande do Norte, cuya capital es Natal, las autoridades tratan de evitar una fuga masiva después de que el PCC amenazara con incendiar la ciudad si sus líderes eran transferidos.Lo ocurrido durante el fin de semana "fue una barbarie que nunca vi en mi vida. Hicieron una hoguera con cabezas de seres humanos", añadió ante periodistas en Brasilia, donde fue recibido por el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes. La policía intervino el lunes para trasladar a seis presuntos líderes del PCC a prisiones federales, pero eso no alcanzó para retomar el control en ese lugar.En tanto, el presidente Michel Temer "coloca a las Fuerzas Armadas a disposición de los estados" para hacer frente a la crisis, dijo el portavoz presidencial tras una reunión en la capital entre el mandatario y responsables de seguridad e inteligencia.