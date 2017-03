Gobierno lanzará campaña para desalentar consumo de cannabis

Mientras el gobierno ultima los detalles de la campaña publicitaria que lanzará en aproximadamente un mes advirtiendo de los riesgos del consumo de sustancias previo a lanzar la venta oficial, el número de farmacias adheridas para vender cannabis en Montevideo creció a entre 12 y 15, dijo a El Observador Alejandro Antalich, viceprsidente del Centro de Farmacias del Uruguay.

La campaña elaborada por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, buscará desalentar a la población en el consumo de sustancias. Irá en la misma línea de los envases del cannabis que ya fue definido por el Ircca y contendrán advertencias en las que se podrá leer: "El consumo de cannabis psicoactivo de uso no médico tiene riesgos para la salud", "El cannabis tiene efectos sobre el sistema nervioso central y produce dependencia", "No consuma cannabis durante el embarazo y la lactancia", "No consumir cannabis en presencia de menores de 18 y mantenga el producto fuera del alcance de menores" , según informó Búsqueda hace unas semanas.

De todos modos, antes de que se ponga en venta la marihuana falta que el Ircca abra el registro para los consumidores que deberán inscribirse ante el Correo, para luego poder comprar mediante su huella dactilar en las farmacias.

A las farmacias de la capital, se sumará la cadena de farmacias San Roque que venderá en el interior, junto a otras farmacias que habían manifestado su interés de hacerlo en Carmelo, Piriápolis y Rocha.

Antalich ratificó que desde el 1 de abril las farmacias estarán prontas para vender marihuana. Agregó que se realizaron las pruebas piloto con el botón de pánico -para informar a la policía de rapiñas o copamientos- en diez farmacias, y tras algunos ajustes, el funcionamiento fue satisfactorio.

El empresario dijo que algunas farmacias han registrado 40 rapiñas en el último año y medio.

