Gobierno negó exoneraciones para UPM y ahora espera una respuesta

El Poder Ejecutivo espera una respuesta de la empresa finlandesa que habilite avanzar hacia una segunda etapa de la negociación.

El gobierno resolvió cerrar la primera etapa de negociación con la empresa finlandesa UPM por la instalación de una tercera planta de pasta de celulosa en Uruguay y ahora espera por la respuesta de la compañía, que deberá resolver si acepta las condiciones del Poder Ejecutivo para avanzar a una eventual segunda fase del diálogo.El Poder Ejecutivo se mantuvo firme en las condiciones impositivas pese a que UPM redobló la apuesta. Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que la pastera incluso transmitió a la administración del presidente Tabaré Vázquez que con una exoneración impositiva mayor podría analizar montar una planta adicional a la que proyecta sobre el Río Negro y la que ya tiene en Fray Bentos.La primera etapa de la negociación sobre la instalación de una nueva pastera tuvo ocho puntos: infraestructura, transporte, comunicaciones, forestación, reglas impositivas, condiciones laborales, medio ambiente y energía.La postura transmitida por el gobierno a la empresa es que no cederá en la negociación sobre aspectos tributarios al entender que la empresa ya tuvo beneficios en 2005 pero en una coyuntura distinta. Además, las fuentes remarcaron que hubo acuerdo en todos los puntos menos en el impositivo y que esas son las condiciones dispuestas por la administración de Vázquez.Aunque UPM pretendía una determinada exoneración impositiva, el Poder Ejecutivo resolvió en una reunión encabezada por el presidente Vázquez que no se le daría a la empresa todos los beneficios solicitados, según informó ayer el semanario Búsqueda.Las fuentes del gobierno consultadas por El Observador dijeron que aplicar la exoneración reclamada por la empresa representaría una violación normativa, aunque los informantes no precisaron de qué tributo se trata.El semanario Búsqueda informó que los ministros Danilo Astori (Economía y Finanzas) y Eneida De León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), plantearon reparos sobre aspectos impositivos y de medio ambiente que la empresa propuso.Con la primera etapa concluida para el gobierno, si UPM resuelve avanzar hacia la segunda fase será la hora de empezar a tomar decisiones sobre, por ejemplo, la locación y los planes de infraestructura.Entre fines de 2016 y el inicio de 2017 uno de los temas que se posicionó como clave en la negociación fue la instalación de vías férreas que conecten Paso de los Toros con Motevideo para sacar la materia prima por el puerto capitalino.El gobierno propone utilizar el trazado férreo actual con algunas modificaciones, sobre todo en áreas de ingreso y salida del tránsito de las ciudades.Además, ante el deterioro del actual trazado, es necesario remodelar y modernizar las vías para que soporten trenes más veloces y de mayor porte.El ministro de Transporte, Víctor Rossi, admitió en diciembre del año pasado que el Estado uruguayo deberá recuperar al menos 300 kilómetros de vías férreas con "estándares europeos".