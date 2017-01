Guardavidas de Rocha advierten por riesgo ante falta de casillas en varias playas

"Lo más grave está en lugares donde no hay puestos cercanos, que es la Playa Sur de Cabo Polonio", dijo a El Observador el presidente de la Asociación de Guardavidas de Rocha , Diego Talamás.





En esa zona, si los guardavidas no consiguen un rancho que les brinde sombra, colocan un cartel donde está escrito un teléfono celular por si hay emergencias. Según indicó Talamás, los guardavidas están habilitados para retirarse al puesto más cercano en caso de que les falte la caseta.





El presidente de la asociación advirtió por el "riesgo" que esto trae para los bañistas. "Los compañeros están más lejos de la zona, no tienen la visión correcta y para los visitantes no hay un servicio visible", sostuvo. "La gente se dirige a informarse, para pedidos de ayuda, de primeros auxilios y eso hoy no está", agregó.





Las playas afectadas son: la mitad de la playa Achiras en Santa Teresa, la mitad de La Esmeralda, parte de Aguas dulces por la falta de una torre y falta de torres también en dos puestos en ríos: el Cebollatí y el Rocha.





A mediados de diciembre, un guardavidas de Rocha se desnudó y publicó las fotos en redes sociales para evidenciar las carencias en las condiciones de trabajo por la falta de casetas. Fue suspendido por un mes y aún esperan los resultados de la apelación que realizó.

Fuente:

A 25 días de comenzado el servicio de guardavidas en las playas de Rocha, desde su asociación advierten por problemas producidos a partir de la falta de casetas en varias playas. En esos casos los guardavidas brindan el servicio desde zonas lejanas al puesto, informó Subrayado.