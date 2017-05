Haras Del Timote vendió muy bien sus productos

Fuente:

Se lograron muy buenos precios por los productos de Haras Del Timote en el remate realizado el viernes 28 en el marco de la inauguración del local de la Asociación Uruguauay de Enduro Ecuestre (Audee), en Punta del Este , actividad que contó con la presencia del intendente de Maldonado, Enrique AntíaCon negocios a cargo del escritorio Walter Hugo Abelenda, se obtuvieron los siguientes precios máximo, mínimo y promedio: dos hembras clasificadas para competir en enduros FEI US$ 3.600, US$ 1.800 y US$ 2.700; dos machos castrados clasificados para competir en enduros FEI US$ 3.360, US$ 1.200 y US$ 2.280; 24 potras para entrenar US$ 4.200, US$ 960 y US$ 1.985; 14 yeguas madres US$ 3.840, US$ 960 y US$ 1.710.