Hermano de Sanabria: Francisco "no respetó la historia familiar"

El programa "Así nos va" de radio Carve entrevistó esta tarde a Guillermo Sanabria, hermano de Francisco, propietario de Cambio Nelson que el 23 de febrero cerró todas sus sucursales y viajó a Estados Unidos dejando deudas millonarias en Maldonado.

Guillermo indicó en el programa estar molesto con la situación que generó su hermano, ya que "no respetó la historia familiar", principalmente la de su padre, el exsenador fallecido Wilson Sanabria. Negó tener contactos con su hermano aunque aseguró que se encuentra en Estados Unidos.

Guillermo Sanabria señaló que Francisco era quien se encargaba del dinero de todas las empresas de la familia, incluido Cambio Nelson.

Consultado sobre el estado económico de esas empresas, expresó que cuando su padre falleció la situación "no estaba bien, pero era manejable" y agregó que las deudas del grupo no eran tan grandes como afirmó su hermano en un audio difundido días después de haber abandonado el país. Sin embargo, no supo informar la cifra exacta de esas deudas.

Además, afirmó que su hermano transfirió fondos del Cambio Nelson para la construcción de la torre Art Tower que se construye en Punta del Este.

Por último, dijo que le había asombrado que el exvalijero Leonardo Fariña mencionara a su padre como el nexo político de la ruta del dinero K en Maldonado. "Por algo lo nombró", expresó, pero añadió que su padre "no está para defenderse".

