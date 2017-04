Hijo de defensor del pueblo venezolano: "Papá, te pido que reflexiones"

Embed Nuestra lucha es moral, espiritual y familiar. Hoy Yibram Saab dio un ejemplo de valentía ¡Te admiro! Eres un héroe. pic.twitter.com/CqxF2UsNBF — Lilian Tintori (@liliantintori) 27 de abril de 2017



Embed Valiente. Este chamo es un orgullo para todos los vzlanos. Mis respetos. Es el hijo de Tarek W Saab. https://t.co/x8R5IMNRjD — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 27 de abril de 2017



Embed Vamos @TarekWiliamSaab, siempre te consideré un ser humano decente. Están asesinando a nuestros jóvenes. ¡Piensa en tus hijos! — Asier Cazalis (@AsierCazalis) 26 de abril de 2017



Embed Abrazos para ti y toda tu familia He demostrado antes y ahora que JAMAS tolerare la violencia VENGA DE DONDE SEA y lucharé por la #PAZ https://t.co/sYS0LQpv2w — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 26 de abril de 2017



Fuente: EFE