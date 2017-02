Historias reales on demand

Directos, ilustrativos, capaces de condensar una vasta cantidad de información en relativamente poco tiempo y, si están bien contados, entretenidos. Desde su concepción, los documentales siempre fueron un elemento ideal para transmitir historias reales de todo tipo. Hasta hace poco menos de 10 años, las vías para acceder a estos contenidos estaban limitadas casi exclusivamente a la televisión, o en su defecto a los videoclubes, aunque de todos modos resultaba una excepción encontrarlos allí.





En esa dinámica, uno era enteramente dependiente de la grilla de aquellos canales de referencia en la materia, como NatGeo o Discovery Channel, que dedicaban su programación a mostrar la realidad a través del ojo de la cámara.





Sin embargo, en los últimos años entró en escena un competidor que cambió la forma de ver televisión y que convirtió el consumo de los documentales en algo que ya no está atado a los horarios televisivos: el streaming. Netflix, pionero en la materia y la plataforma más importante de contenidos on demand, dio el primer golpe poco tiempo después de desembarcar oficialmente en Uruguay con la serie Making a murderer (Creando un asesino).





making a murderer



El controversial documental, rodado a lo largo de 10 años, sigue los casos de Steven Avery y su sobrino Brendan Dassey, dos estadounidenses que fueron encarcelados por el asesinato de una fotógrafa y que presuntamente eran inocentes. La serie, que en su momento generó un gan debate en Estados Unidos por la posibilidad de que se hubiera encarcelado a un inocente, muestra varias caras del sistema penal de ese país, esgrimiendo la posibilidad de que ambos estuviesen cumpliendo una cadena perpetua que no les corresponde.





El documental ganó cuatro premios Emmy y sentó las bases para una producción que hasta el momento no ha hecho más que incrementarse, además de incorporar algunos de los ejemplos más aclamados de otras cadenas de televisión, como la BBC.





Varias producciones de Netflix han sido reconocidas con nominaciones a los premios Oscar y galardones en festivales de renombre, como Toronto, Venecia y Telluride.





Este año no fue la excepción, y el documental de la cineasta Ava Duvernay, Enmienda XIII, consiguió una nominación de la Academia a Mejor película documental, algo que ya había conseguido Winter on fire, sobre la crisis de Ucrania de 2014; y What happened, mss Simone?, sobre la cantante, pianista y activista Nina Simone.





También los cortos documentales producidos por el servicio fueron reconocidos, ya que en la edición 2017 de los premios Oscar la pieza Extremis, de 25 minutos de duración, fue nominada en la categoría Mejor corto documental.





Entre las opciones on demand hay lugar, asimismo, para las realizaciones uruguayas: tanto en Netflix como en Qubit.tv, otro de los servicios disponibles en el país, se pueden encontrar documentales como La sociedad de la nieve o Gonchi.





Producción exponencial

Si se tiene en cuenta que Netlfix invertirá US$ 5.000 millones para duplicar su producción este año (para cuantificar la magnitud, es casi el 10% del PIB de Uruguay), es de esperar que parte de ese monto se destine a sus documentales. Una pista al respecto es que la compañía ya informó que este año habrá una nueva entrega de Making a murderer.





Pero no solo en Netflix pueden encontrarse producciones interesantes. HBO GO (cuya versión latinoamericana está disponible para clientes uruguayos de cables y TV satelital), la mencionada Qubit.tv y Claro Video también suman documentales a sus catálogos, aunque en los dos últimos casos no tienen producciones propias.





Otra opción es Vimeo, uno de los mejores sitios en internet para encontrar piezas gratuitas y de todas partes del mundo, tanto largometrajes como cortos.





Con tantas producciones a la carta y sin las ataduras de horarios, el problema es qué elegir. Para que bucear entre las miles de propuestas no sea una odisea, aquí, una lista, por categorías, de los títulos más importantes de este fenómeno que migró de la televisión al streaming.





Los mejores documentales

docus Bélicos

Desde el corazón del conflicto:





Gran parte del catálogo documental de todos los servicios de streaming está dedicado a los temas bélicos. Desde la segunda guerra mundial, pasando por los conflictos de Vietnam y Corea, y llegando a las guerras que asolan o asolaron el mundo contemporáneo (Siria, Ucrania, el continente africano o las batallas entre los narcos), los enfrentamientos siempre atraen la mirada de muchísimos directores y productores por obvias razones: su importancia para la historia universal, la cantidad de hechos sorprendentes que se dieron durante esos años y las secuelas que todavía dejan en las sociedades.





Recomendados:





Witness (Serie). HBO GO Los cascos blancos. Netflix Winter on fire. Netflix A la caza de Bin Laden. HBO GO





winter on fire





Sobre cine

Radiografías del séptimo arte





El nacimiento de Carlitos, pasando por el fenómeno que generó Star Wars, hasta la filmación fallida de una película que nunca se completó en Jodorowsky's Dune, el cine fue y será siempre fuente para estas producciones. En una industria que se dedica a la construcción de mundos ficticios, es casi intrínseco que se generen episodios memorables, rodajes accidentados o personajes inolvidables. Un apartado importante de los documentales a los que se puede acceder online está dedicado al mundo del cine , sus estrellas y toda la mística que los rodea. Desde la biografía de Charles Chaplin en, pasando por el fenómeno que generó, hasta la filmación fallida de una película que nunca se completó en, el cine fue y será siempre fuente para estas producciones.





Recomendados:





Jodorowsky's Dune. Qubit.tv El nacimiento de Carlitos. Netflix Trumbo. Qubit.tv Empire Of Dreams: La historia de Star Wars. En Netflix





star wars





De autor

Con el toque de Werner Herzog





Werner Herzog, de origen alemán, es uno de los directores europeos más aclamados, que demuestra una inquietud constante por las historias reales. Sus documentales han quedado enmarcados en el tiempo como piezas de destacada producción y recibieron el reconocimiento de sus colegas por los temas que suele abordar. En su continuo afán por contar nuevas historias, el director dirigió para Netflix el documental Hacia el infierno, dedicado a los volcanes. En los servicios de streaming están disponibles varias de sus mejores obras de no ficción.





Recomendados:





La cueva de los sueños olvidados. Qubit.tv Happy people. Netflix Hacia el infierno. Netflix Lo and behold. Netflix





Into the inferno





Premiados

Reconocidos por la crítica





Además de ingresar en muchísimos hogares en el mundo, Netflix logró meterse también en las premiaciones con sus producciones originales: Winter on fire, What Happened, Miss Simone? y Enmienda XIII consiguieron nominaciones como Mejor película documental en los años que fueron estrenados. Y más allá de los producidos por esta compañía, también pueden encontrarse on demand las premiadas Citizenfour –sobre Edward Snowden– y Amy –sobre la cantante Amy Winehouse–, ambos ganadores del Oscar, en 2014 y 2015 respectivamente.





Recomendados:





Amy. Netflix Citizenfour. HBO GO What Happened, miss Simone? Netflix Enmienda XIII. Netflix





Amy





Locales

Historias made in Uruguay





Los productores uruguayos han sido inteligentes a la hora de elegir las historias más icónicas que sucedieron en el país para tranformarlas en documentales. Algunas de estas producciones se pueden encontrar en streaming. Por ejemplo, en Netflix están disponibles Gonchi, un documental de Luis Ara y Federico Lemos sobre el piloto uruguayo Gonchi Rodríguez, así como La sociedad de la nieve, basado en la historia de los sobrevivientes de los Andes. En Qubit.tv el perfil es directamente futbolero: la mayor hazaña de la selección en Maracaná y el polémico campeonato internacional de 1980 en Mundialito.





Recomendados:





Gonchi. Netflix La sociedad de la nieve. Netflix Maracaná. Qubit.tv Mundialito. Qubit.tv





gonchi





Vimeo

Un recurso gratuito e ilimitado





La mayoría de los documentales mencionados en la selección de este informe se encuentran solamente en servicios pagos, pero hay opciones gratuitas. Vimeo es una de las mejores en este sentido. A diferencia de YouTube, el sitio se estructura en torno a los géneros de sus videos, por lo que es mucho más sencillo encontrar buenos documentales. Existen categorías especiales, como la dedicada a la crisis de los refugiados, o los Staff Selections –una serie de contenidos elegidos por especialistas–. Vale la pena perderse por unas horas entre el mar de contenidos que esta plataforma brinda.





Recomendados:





4,1 Millas. Nominado al Oscar este año I voted? Selección en el Festival de Tribeca 2016 Los últimos rinocerontes. Corto de NatGeo Let's be Frank. La vida del surfista Frank Solomon





El streaming en Uruguay

Actualmente hay varios servicios on demand disponibles: Netflix, Qubit.tv, Amazon Prime, HBO GO, FOX PLAY, Claro Video y Vera+, entre otros. Los más fuertes en el área documental son Netflix y Qubit.





El destacado del año

Enmienda XIII es de lo mejor que se puede ver en streaming. Este poderoso y explicativo documental de Ava Duvernay centra su narrativa en la discriminación racial en Estados Unidos.





Enmienda XIII







Fuente: