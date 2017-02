Hospital de Clínicas: piden U$S 40 millones para comenzar las obras en 2018

Otras prioridades

La Universidad de la República (Udelar) incluirá en el presupuesto de 2018 una solicitud de US$ 40 millones para comenzar el plan de reconversión del Hospital de Clínicas , adelantó a El Observador el rector, Roberto Markarian.La idea de la institución es comenzar en 2018 con las "grandes obras" en el edificio. Esta primera etapa, que de obtener el dinero se pretende culminar en 2020, incluiría el sector de emergencia , cirugía y CTI, los cuales estarían ubicados en el ala derecha del hospital y completarían unos cinco pisos.La solicitud ocurre en momentos en que -luego de que el Poder Ejecutivo descartara otros mecanismos para la financiación- la Udelar analiza la viabilidad de concretar el proceso de refundación del Clínicas a través de la Participación Pública Privada (PPP). El costo de la obra completa, según cálculos de la propia universidad, asciende a U$S 120 millones.Más allá de esto, Markarian explicó que igualmente se realizará la solicitud presupuestal, dado que en caso de que la Udelar finalmente decidiera ir por el camino de la PPP, los estudios demorarían por lo menos un año y medio."Con las cárceles y carreteras, que son cosas más sencillas que un hospital, demoraron dos años. Nosotros queremos empezar las obras (en este sector del hospital) más rápido y terminarlas en el actual período de gobierno ", dijo Markarián.El rector señaló que los U$S 40 millones se solicitarán en partidas anuales (2018, 2019 y 2020).Esta no es la primera vez que la Udelar incluye en su pedido presupuestal dinero para realizar las obras del Hospital de Clínicas. Lo hizo en 2015 y también en 2016, sin tener eco en el Poder Ejecutivo.La novedad radica en que esta vez el pedido se realiza poco meses después de que el gobierno descartó otro mecanismo de financiación que no sea la PPP.Markarian también indicó que esta es la primera vez que se fundamenta el pedido para el Clínicas con una propuesta de transformación aprobada por el Consejo Directivo Central de la Udelar y apoyada por la dirección del propio hospital.Además del Clínicas, la Udelar tiene otras prioridades. Entre ellas se encuentran la atención a la creciente demanda de estudiantes, la creación de un sistema de becas y la mejora de la calidad de los docentes.Sobre el primer punto, el rector expresó que desde hace diez años la matrícula de la universidad viene creciendo a un nivel del 4% anual, algo que no se ha acompasado con el presupuesto. Indicó que esto que nota en la carencia edilicia y de personal que se aprecia en todo el país.La creación de un nuevo sistema de becas que complemente a las del Fondo de Solidaridad es una aspiración que Markarian manifestó desde que llegó al rectorado.La propuesta busca ayudar a jóvenes en situaciones vulnerables, premiar a los mejores alumnos de Secundaria y beneficiar a aquellos que quieran estudiar carreras estratégicas para el país.En cuanto a mejorar la calidad de los docentes, la institución propone incrementar los regímenes de alta dedicación y las becas de posgrado.La Udelar recibe actualmente US$ 450 millones de Presupuesto y para el 2018 se prevé un 30% de incremento.Markarian dijo que los cálculos se realizaron en base a la promesa del gobierno de llegar al 2020 con un 6% del Producto Bruto Interno (PIB) destinado a la educación y un 1%, a la investigación y desarrollo. Además, se tuvo en cuenta las proyección del Producto Interno Bruto para el 2019.El año pasado los docentes y funcionarios de la Udelar estuvieron al borde del conflicto debido a la voluntad del gobierno de recortarle $ 649 millones.Finalmente, el Poder Ejecutivo encontró la forma de asignarle ese dinero y el presupuesto universitario de 2017 no se vio afectado.