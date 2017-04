Hubo buena demanda por Criollos Orientales

Fuente:

Hubo buena demanda por la oferta del remate Criollos Orientales que realizaron en conjunto las cabañas La Cumbre –de Zerbino Hughes–; La Mariana –de Juan Carlos Oreggia–; Santa Josefina –de Enrique Hughes–; y Las Cecilias –de Ferber Corallo Hnos–, como cabaña invitada.Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: cinco yeguas con cría a US$ 2.070, US$ 1.170 y US$ 1.609,20; 21 yeguas de andar a US$ 3.150, US$ 1.080 y US$ 2.049; y una yegua preñada a US$ 1.800.La actividad se desarrolló el viernes 21 en el local de la Asociación Rural de Tacuarembó, con la conducción del escritorio Zambrano & Cía, la colaboración de Albano Ordeix –representante de Zambrano en Tacuarembó–, la administración de Scotiabank y transmisión por Campo TV.