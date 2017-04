Imprudencias en momentos de alerta meteorológica y recomendaciones para extremar cuidados

"Evidentemente no se puede salir a hacer canotaje porque el riesgo de afectación de la vida de las personas es muy alto". Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia. Inundaciones en Artigas Fuerza Aérea

Recomendaciones del Sinae

Frente a la alerta metereológica, el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) recomienda mantenerse atento a las actualizaciones y estado del tiempo al igual que a las advertencias vigentes. Se aconseja, además, retirar objetos que puedan ser impulsados por el viento de los jardines, balcones y campamentos, y cerrar las puertas y ventanas.





El Sinae advierte que se debe evitar la circulación innecesaria de vehículos y en caso de tener que circular sugiere no cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados y conducir con extrema precaución sin realizar maniobras bruscas.





Ante actividad eléctrica intensa, se recomienda alejarse de espacios abiertos o alambrados, no bañarse en piscinas, playas ni ríos y evitar refugiarse bajo árboles.





Por último se recuerda que es necesario tomar precauciones especiales con los niños, ancianos, las personas con discapacidad y los enfermos.

Fuente:

Luego de un rescate de 22 personas que el lunes practicaban canotaje mientras había alerta meteorológica de color naranja, la Presidencia de la República pidió a los turistas que descansan durante la Semana Santa que tengan extrema precaución cuando estén en zonas costeras y se emitan advertencias de tormenta.Además, hasta el miércoles las lluvias habían dejado 607 desplazados en Artigas y 300 en Rivera por inundaciones en esas ciudades, según informó en una conferencia de prensa el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. El jerarca informó que los riverenses ya están volviendo a sus hogares y que se espera que los artiguenses lo hagan en los próximos días."En las recomendaciones vinculadas a lo sanitario lo que más queremos llamar la atención es sobre las personas que a veces hacen deportes como el canotaje con una alerta naranja . Evidentemente no se puede salir a hacer canotaje porque el riesgo de afectación de la vida de las personas es muy alto", advirtió Roballo."Veintidós personas tuvieron problemas. Diez de ellas corrieron serio riesgo sus vidas y si no hubiéramos podido rescatarlos con un gran despliegue de la Fuerza Aérea , Prefectura, el Ejército, Bomberos, hoy tendríamos otro panorama y tendríamos que estar lamentando alguna persona fallecida. Por eso queremos llamar la atención sin generar alarma pero quienes se encuentran disfrutando de estas vacaciones, sobre todo quienes están en zonas costeras, tener especial cuidado para disfrutar de las vacaciones, descansar y no correr riesgos que se pueden evitar", agregó.