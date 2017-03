Industrias bajan fuerte las referencias de precios

Sobre la mitad de semana se profundizó la baja de los precios de referencia que pasan industrias por el ganado, se alargan las entradas de 10 a 15 días y se enlentece la concreción de negocios. Ante la abundante oferta forrajera, los productores prefieren darle más kilos "baratos" y se resisten a vender a estos valores, las lluvias de caídas estos días, puede dar soporte a los precios.

Por el novillo, la industria maneja como referencia US$ 2,80 por kilo en cuarta balanza, con un máximo US$ 2,85 el kilo. Algunas plantas no están pasando precio y otras ofrecen entrada para la primera semana de abril sin concretar precio.

Para la vaca, el ajuste es mayor y con plantas que no están interesadas en comprar esta categoría. La referencia se ubica en el eje de US$ 2,50 el kilo a US$ 2,55 por kilo en cuarta balanza, en tanto por vacas de carcasa pesada se pueden obtener algunos centavos más, pero es difícil llegar a US$ 2,60.

El lunes pasado, la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) bajó en cuatro centavos la máxima cotización de novillos en cuarta balanza, de US$ 2,95 a US$ 2,91, y mantuvo en US$ 1,59 la referencia en pie.

Las vacas especiales retrocedieron cuatro centavos hasta US$ 2,63 y la gorda también cuatro centavos menos, a US$ 2,58.

Merece destaque el precio y el volumen, de exportación de carne vacuna en la semana hasta el 4 de marzo. El precio alcanzó US$ 3.468 la tonelada, 4,7% más que la semana anterior, pero 3% menor en la comparación interanual.

El volumen exportado en esta semana es el mayor del año y desde hace 11 semanas alcanzó a 10,9 mil toneladas, 48% más semanal y 22% más en la comparación interanual. El promedio acumulado de 2017 alcanzó a US$ 3.395 por tonelada, 4,1% debajo de 2016.

Este año se alcanzó la mayor actividad de la historia para febrero, con 198,5 mil vacunos faenados

En carne ovina, el precio promedio semanal fue de US$ 4.431/tonelada, un 20% y 28% por arriba en la comparación semanal e interanual, respectivamente. El acumulado anual se ubica en US$ 4.121, un 2,7% menor que un año atrás, cuando alcanzaba a US$ 4.237 por tonelada. El volumen anual exportado –3.002 toneladas– es 35% superior a 2016.

Este año se alcanzó la mayor actividad de la historia para un mes de febrero, con 198,5 mil vacunos faenados, cuya mayoría fueron vacas –103 mil– y 92 mil novillos.

La faena semanal, hasta el 4 de marzo, fue 6% menor respecto a la semana previa. Se faenaron 46.677 vacunos, 16% más que un año atrás. Las vacas alcanzaron a 23.391 cabezas, 6% menos en la semana y 10% más que hace un año. Los novillos cayeron 5,4% en la semana, a 22.583 cabezas, pero son 24% más en la comparación interanual.

Mientras, el mercado de carne ovina está "trancado" con entradas largas de más de 20 días y con precios que ajustaron a la baja. El cordero se mueve en el eje de US$ 3,10 el kilo; la oveja entre US$ 2,70 a US$ 2,80; y el capón a US$ 2,90.

En la semana se faenaron 13.535 lanares, 20% menos que la semana anterior y 3% más que un año atrás. Los corderos totalizaron 5.485 cabezas, 34% menos que la semana anterior y 4,7% más en la comparación interanual. Las ovejas fueron 5.366 cabezas, 2% menos en la semana pero 24% más interanual.

La reposición mantiene la firmeza con mayor oferta y concreción de negocios. La demanda hoy está marcada por los invernadores, que muestran mayor interés de negocios de invernada corta.

En el remate de Plazarural (ver página 13) los terneros castrados tuvieron un premio sobre los enteros, al no operar la exportación en pie, que además está pretendiendo operar por debajo de los precios del año pasado, alrededor de los US$ 2 por kilo, lo cual está lejos del precio del remate del miércoles pasado.

Los terneros en Plazarural promediaron US$ 2,21 por kilo, 3,7% más que el remate anterior; los novillos de 1 a 2 promediaron US$ 1,81, un 2,9% por encima; los novillos de más de 3 años cotizaron a US$ 1,50, un 1,7% más que el remate anterior; y las vacas de invernada a US$ 1,23, un 2,6% menos que en el remate anterior.

