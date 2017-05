Inflación alcanza su menor nivel desde setiembre de 2010

Fuente:

La inflación siguió adentrándose en abril en el rango meta trazado por las autoridades, impulsada por la baja del dólar y una fuerte moderación en el ritmo de aumento de la canasta alimenticia.Los precios al consumo subieron 0,2% durante el último mes, lo que llevó a un registro interanual de inflación de 6,46%, el más bajo desde setiembre de 2010.La suba del costo de vida ingresó en marzo en el rango objetivo previsto por las autoridades –entre 3% y 7%– por primera vez en casi siete años. El incremento de los precios durante el último mes fue más moderado del que esperaban los expertos. La mediana de los analistas que participaron en la Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador de abril estimaba una inflación de 6,8% al cierre del último mes.La baja del dólar de 10% en los últimos 12 meses ayudó a esta tendencia. Esto repercutió directamente en los precios transables –productos que se comercializan con el exterior y por lo tanto, fijan sus precios en moneda extranjera– que subieron apenas 4,3% en ese período, según cálculos de El Observador.También ayudó la moderación en el precio de los alimentos y en particular, aquellos sin procesar. Ese componente de la canasta apenas subió 0,3% en el último año móvil. Hay que tener en cuenta que en abril del año pasado, los precios de frutas y verduras estaban excepcionalmente altos debido a los problemas climáticos que menguaron su oferta.El componente de la inflación más reticente a la baja es la canasta de bienes y servicios no transables, aquellos que se producen en Uruguay y se consumen o utilizan como insumo solamente en el mercado domésticos sin competir con otros productos que ingresan desde el exterior.Aunque de forma lenta, ese componente también mostró signos de moderación en su ritmo de aumento durante el último mes. Los bienes y servicios no transables subieron 8,5% en los 12 meses finalizados en abril, dos décimas por debajo del registro a marzo. Un año atrás, su tasa de aumento era de 10,1%.La mediana de expertos encuestados por El Observador en la última semana de abril esperaba una inflación de 7,9% para el cierre del año y una mínima reducción a 7,8% a fines del próximo.