Israel enfrenta al Consejo de Seguridad de la ONU y convoca a representantes de países miembros

Netanyahu, que mantiene muy malas relaciones con el presidente estadounidense Barack Obama, atacó al gobierno de Washington, acusándolo de perpetrar un "vergonzoso golpe anti-israelí en Naciones Unidas".

Aprobada por catorce votos a favor, ninguno en contra y la crucial abstención de Washington, la resolución exige el cese "inmediato" y "completo" de los asentamientos judíos en el territorio ocupado de Cisjordania y Jerusalén Este e insiste en que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la creación de un Estado palestino que conviva junto a Israel.



La resolución ha conducido a un choque frontal entre Israel y el presidente Barack Obama, al que Netanyahu ha acusado de "abandonar a su suerte" a Israel en una "resolución antiisraelí vergonzosa".

Hoy, en su acusación más explícita, el primer ministro dijo al comenzar la reunión semanal del Consejo de Ministros: "De la información que tenemos, no nos cabe duda de que la Administración Obama estuvo detrás de su gestación, la apoyó, coordinó su redacción y exigió su aprobación".Horas antes el ministro de Medio Ambiente, Zeev Elkin, reveló que había constatado con las autoridades de Ucrania que Washington les exigió el voto a favor, cuando Kiev se inclinaba por la abstención.Los únicos países que no han sido convocados a "clarificación" han sido Venezuela y Malasia, con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas, y Nueva Zelanda y Senegal, que no tienen embajador.Estos cuatro países apadrinaron la resolución después de que Egipto, redactor original, la retirase de la mesa del Consejo por presiones de Israel.Netanyahu llamó ayer a consultas a sus embajadores en Nueva Zelanda y Senegal y suspendió a este último país toda cooperación y ayuda financiera, una medida también aplicada a cuatro organismos de la ONU.El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, ordenó hoy al Ejército la suspensión de los contactos de carácter "civil y político" con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en una decisión que no afecta por ahora a la cooperación en materia de seguridad.La resolución domina desde el viernes casi toda la agenda política israelí, con llamamientos como el del ministro y líder de un partido procolonización, Naftalí Bennet, para anexionarse las zonas C de Cisjordania, que representan algo más de la mitad del territorio palestino."Hay dos alternativas: rendirse o soberanía. Rendirse y ceder lo hemos intentado desde hace 25 años. Ha llegado el momento de pasar a la soberanía", afirmó en declaraciones que recoge Ynet.Las zonas C, según los acuerdos de Oslo, son aquellas en las que Israel mantiene el control absoluto, mientras las A están bajo control de la ANP y las B son de control compartido.Pero Netanyahu pidió hoy que se rebajen las demandas de anexión o construcción masiva en las colonias, dado el temor a una nueva resolución de la ONU, quizás acompañada de sanciones, antes de que Obama abandone la Casa Blanca.