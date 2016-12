El músico colombiano participó del homenaje a la banda realizado en el Kennedy Center de Washington D. C.

El músico colombiano Juanes participó de un homenaje a la banda californiana Eagles como parte de un evento anual del Kennedy Center en el que se celebra la carrera de diferentes artistas de la industria cultural estadounidense y que cuenta con la presencia del presidente de Estados Unidos.Junto a los guitarristas Steve Vai y Steuart Smith, Juanes cantó Hotel California, el éxito más popular de la banda formada en la década de 1971.El colombiano fue presentado por Ringo Starr, quien ofició de maestro de ceremonias durante el evento en el que también se homenajeó a los músicos Mavis Staples, James Taylor, Martha Argerich y el actor Al Pacino, según lo informó el portal de la revista Rolling Stone."Estoy honrado de estar aquí esta noche para honrar a los Eagles, incluido a mi cuñado, Joe Walsh, quien me obligó a hacerlo", bromeó el exintegrante de los Beatles.En tanto, el presidente Barack Obama, que participó de su última ceremonia de los honores del Kennedy Center como mandatario, también homenajeó a la banda californiana con unas palabras: "Sus legados no se miden en términos de obras de arte, sino que también en las vidas que han tocado".La banda Kings of Leon y los músicos Bob Seger y Vince Gills también tocaron en vivo canciones del grupo, cuyo homenaje estaba previsto para 2015 pero fue cancelado por los problemas de salud del cantante y guitarrista Glenn Frey, quien murió en enero de 2016.