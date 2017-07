Juristas advierten que con el nuevo CPP habrá más presos

El que crea que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) mejorará la seguridad pública, está equivocado, repiten expertos en derecho penal, procesal, jueces y fiscales. "Hay que desmentir algunos mitos. Este nuevo sistema procesal penal no va a ser mejor para la defensa de la seguridad ciudadana", dijo el penalista Gonzalo Fernández durante una jornada internacional sobre la reforma, organizada por la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Con el CPP que rige actualmente –y seguirá vigente hasta la puesta en marcha del nuevo el 1º de noviembre– la prisión preventiva es la norma. Es decir, cuando el juez considera que el indagado cometió un delito que es inexcarcelable, es enviado a prisión a pesar de no tener una condena. No en vano, siete de diez personas presas no tienen una sentencia, según cifras que informó el fiscal de Corte , Jorge Díaz en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento Parlamentario del Sistema Carcelario y que reiteró en rueda de prensa. A su vez, hay 11.200 personas en las cárceles uruguayas y la cifra está en ascenso. A eso se le suman 400 menores recluidos, lo que deriva en uno de los índices más altos de personas privadas de libertad en América Latina.