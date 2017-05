Justicia absolvió al general retirado Mermot quien había sido acusado de apología de la tortura

La jueza Blanca Rieiro absolvió al general retirado Raúl Mermot, presidente del Círculo Militar, luego de que el fiscal Pablo Rivas pidiera la condena con prisión por 24 meses por apología de la tortura. El pedido era de condena con prisión y no de procesamiento amparado en la ley 16.099 de comunicaciones e informaciones, que establece que la sentencia debe dictarse al momento de la audiencia.

Rivas apeló la sentencia de Rieiro y deberá presentar sus fundamentos ante un tribunal de apelaciones en la próxima audiencia, que todavía no fue fijada. El abogado Andrés Ojeda, defensa de Mermot junto con el abogado Fernando Posada, indicó a El Observador que "la sentencia es de enorme calidad jurídica y está fundada en criterios estrictamente técnicos". "Acoge los argumentos que nosotros manejamos: no hubo delito porque no hubo elogio de la tortura ni intención de hacer eso", sostuvo.

La solicitud del fiscal surgió a raíz de una denuncia penal presentada por el diputado Luis Puig y Sandro Soba -pertenecientes al Partido de la Victoria del Pueblo (PVP)- por amenazas a la Justicia y por apología de la tortura. En declaraciones a la prensa, Mermot había dicho que no se debía "confundir tortura con apremio físico".

"Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico", sostuvo, según consignó El País.

La denuncia de ambos integrantes del PVP indica que "el denunciado emitió declaraciones públicas que son merecedoras de reproche penal".

