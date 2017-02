La ACA celebró sus 70 años de estímulo al desarrollo de la cultura arrocera

Los primeros registros de producción de arroz en Uruguay son de 1919.

1) Seguir apostando a la calidad, innovación y producción con proyectos de investigación y mejora continua.

2) Nuevos y mejores negocios, buscando mercados, generando estrategias a nivel público y privado.

3) Seguir apostando al riego y a una adecuada inclusión del sector en la gestión del recurso agua.

4) Seguir apostando al medio ambiente, la inocuidad y la sustentabilidad.

5) Continuar en la mejora en las condiciones laborales y cuidado de los trabajadores y productores a la interna de la chacra como socios en el trabajo.

6) Proponer alternativas que nos mejoren en competitividad y baja de costos a nivel de tarifas, aportando a la eficiencia en el uso de energía y menores costos de combustible.

7) Mejorar las condiciones de negociación a la interna de nuestra cadena con un contrato adecuado a las condiciones actuales.

8) Que las Comisiones Regionales aporten permanentemente a la toma de decisiones a nivel del sector productivo.

En la reunión para celebrar las siete décadas de gestión de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), justamente el 8 de febrero (día del cumpleaños), Ernesto Stirling –su actual presidente– señaló el deseo de "poder seguir aportándole al país divisas y una mejor calidad de vida en el interior profundo, donde estamos la mayoría de los arroceros, muy lejos de los centros urbanos".En la sede de ACA se reunieron los actuales directivos, los de las distintas regionales, ex integrantes de comisiones directivas y entre ellos cinco ex presidentes de la institución (aparecen en la foto junto a Stirling), funcionarios, representantes del sector industrial y de los medios de comunicación, para celebrar el 70° aniversario."Son unos cuantos años de trabajo como institución en el sector arrocero", mencionó Stirling, quien recordó que "esto nació a raíz de una cantidad de productores que querían integrar una organización gremial después de un congreso arrocero".Destacó que desde la aparición del cultivo en el país, de lo cual hay registros que ubican eso en 1919, a la actualidad "ha existido sin dudas una evolución no solo en área" que ocupa el cultivo, porque la evolución se apreció en lo tecnológico, en la calidad del producto y también en todo lo que significa la institucionalidad, con ACA trabajando permanentemente en conjunto con otras instituciones, algo que resaltó como "un activo muy importante", con directivos que forjaron el crecimiento institucional procediendo desde las distintas regionales que ACA tiene en el interior.Stirling, durante una amena reunión, valoró especialmente lo que hicieron en 1947 algo más de 30 socios fundadores, creando la institución, pero también remarcó el valor del aporte de todos los que trabajaron por la ACA desde entonces a la actualidad: "se ha trabajado en equipo", subrayó.A propósito de estos 70 años, recordó que en la década de 1950 el gobierno homologó un precio a pagar para el cultivo del arroz, que era obligatorio para los molinos. En 1959, añadió, eso quedó sin efecto y desde la década de 1960 se organizó el precio convenio y se empezó a ver con otra óptica al futuro del cultivo en Uruguay.Además, se empezó a trabajar en cantidad de proyectos con el sector industrial y el Estado para el desarrollo del cultivo, para que no solo creciera en área, también en nuevas variedades, nuevos manejos y en todo lo que es innovación y tecnología, para lo cual fue fundamental la fundación de la Estación Experimental del Este en 1969, que diera lugar a la ley de creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), ambientándose desde entonces una cantidad de acuerdos y convenios con esa institución, la gremial de molinos y ACA."Han existido dificultades y problemas, pero el sector y la institución ha seguido apostando a producir un arroz de calidad, con variedades productivas, segmentando los residuos en los molinos que es un activo muy importante: se sabe que un barco que va a destino (desde Uruguay) con una variedad específica, del primero al último de los granos son todos iguales y eso le da un diferencial al país que no lo tienen ningún arroz del mundo", reflexionó.Stirling también comentó que otro elemento sólido en lo productivo es la promovida rotación de arroz con pasturas y valoró, especialmente, el aporte de la Comisión Sectorial del Arroz, que data de la década de 1960, que fue reformulada y en la cual la ACA participa activamente.Puntualizó que, pese a la felicidad que genera alcanzar 70 años y encontrar al sector unido y pujante, "hay muchos desafíos, en un momento muy difícil del sector, por los altos costos y la escasa competitividad que estamos teniendo, a pesar de tener una cantidad de atributos", entre los cuales señaló el precio convenio, la calidad de producto, su inocuidad y el llegar a más de 60 destinos a través de los molinos con más del 90% de la producción.Stirling agradeció, dada la realidad de una ACA prestigiosa, a todos los productores, al personal de la institución que ha trabajado en todos estos años, destacó los mensajes recibidos pese a tener que estar ausentes de parte del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (Tabaré Aguerre, ex presidente de ACA), del presidente del Instituto Nacional de Semillas (Pedro Queheille, ex directivo de ACA) y mencionó a Marcelo Gigena, otro ex presidente de ACA que no pudo estar, hijo de uno de los fundadores de la institución.Finalmente, mencionó a Ricardo Ferres Terra, ex presidente de Saman, "baluarte del sector arrocero, quien marcó un mojón en el desarrollo del cultivo desde su lugar de trabajo; en esta casa lo valoramos mucho y lo reconocemos como uno de los forjadores del sector integrado, de la cadena arrocera, trabajó mucho por el desarrollo del sector".En un documento que la Asociación Cultivadores de Arroz elaboró en el marco de sus 70 años se cita un conjunto de consideraciones que "nos llevan a posicionarnos como sector modelo y los caminos que como productores asociados hemos definido seguir":