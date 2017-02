La biblioteca pública y gratuita de los carnavaleros

Alicia Teibo y José Arisi, coordinadores del emprendimiento, destacaron la condición pública y gratuita de la biblioteca de Daecpu.

Sigue el concurso

Fuente:

Este carnaval es el primero en el que los artistas de este ámbito tienen su biblioteca. Funciona en la sede de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay ( Daecpu ), cuenta con 600 libros catalogados en un acervo en crecimiento y es pública y gratuita, por lo cual puede ser utilizada no solo por los socios de la institución, ya sea para la lectura en la sala o para solicitar libros en calidad de préstamo.La biblioteca tiene una colección importante en variedad, calidad y cantidad, lo cual involucra literatura universal, bestsellers, una sección de autores nacionales y un catálogo específico de carnaval y artes escénicas, informaron a El Observador los coordinadores de este emprendimiento, Alicia Teibo y José Arisi.El catálogo está disponible en el portal www.daecpu.org.uy , donde se puede consultar sobre los libros existentes por título, autor o tema.Abierta a donaciones de libros, fotografías y otros contenidos que puedan enriquecerla, es uno de los espacios que conforman el denominado circuito cultural en la sede de Daecpu. Además, existe un centro de documentación histórica y una sala de exposiciones.En la sala de exposiciones se desarrolla una muestra de trajes y sombreros de murgas a escala, que va desde la década de 1980 hasta el inicio de este siglo.Además, en otro sector de la sede de la avenida Suárez 2944 se puede disfrutar una muestra de tablados de barrio de Montevideo de las décadas 1920, 1930 y 1940.Cuando concluya el carnaval de este año, se acondicionarán nuevos espacios para diferentes acciones de difusión del carnaval.La biblioteca, que contó con el apoyo unánime de la directiva de Daecpu que preside Enrique Espert, se presentó en el Día del Patrimonio de 2016, que tuvo como tema central la educación pública, en cuyo marco la gremial de carnavaleros promovió la consigna "Carnaval es cultura".Contar con una biblioteca era un viejo anhelo de Daecpu, basado en una idea impulsada inicialmente por el murgista José Alaniz, apodado Pepe Veneno, desde Comisión de Cultura.Con la realización de la cuarta etapa de la segunda rueda, hoy seguirá el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval. En el Teatro de Verano desde las 20:30 actuarán la comparsa La Carpintera Roh, la revista Madame Gótica, la murga Momolandia y los humoristas Sociedad Anónima.Las lluvias siguen incidiendo, complicando el normal desarrollo del concurso. El domingo hubo una suspensión parcial en la segunda fecha de la segunda rueda. Actuó la revista House (tras la apertura a cargo de La del Collazo, fuera de concurso), pero no pudieron hacerlo la murga Cayó la Cabra ni los humoristas No te Comas los Morrones. Sus presencias ante el jurado se trasladaron al miércoles 22.En tanto, ayer se suspendió la tercera fecha y las asistencias de la comparsa Nigeria, la revista Tabú, la murga Metele que son Pasteles y los humoristas Los Chobys se postergaron para el jueves 23.Las entradas adquiridas originalmente para los días 12 y 13 de febrero tienen vigencia ahora para las nuevas fechas, 22 y 23 de febrero, según informó Daecpu a El Observador.Ya van siete etapas suspendidas en el concurso iniciado el lunes 23 de enero. Con un par de suspensiones más el concurso seguirá cuando se hayan iniciado las clases.