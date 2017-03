La camioneta con más utilidades

Fuente:

En la 22ª Expoactiva Nacional , Honda presentó la segunda generación de la camioneta Ridgeline, un producto que "tiene muchas utilidades, que ninguna otra pick-up del mercado uruguayo ofrece", destacó a El Observador Agropecuario Félix Pereira, encargado de ventas de IWE SA, distribuidor de la marca japonesa en Uruguay."Este segmento de mercado es algo muy nuevo para nosotros. Se distingue por varias prestaciones como la suspensión independiente en las cuatro ruedas, el monocasco de la camioneta que hace que su andar sea espectacular, superior al de las otras pick-up del mercado. La caja también es diferente a las del resto, totalmente cerrada, hermética, algo muy importante en estos momentos de problemas de seguridad", señaló.El producto se ofrece en una sola versión, extrafull, con sistema de navegación satelital de Garmin, el sistema Apple Car Play, Android Auto, tapizado en cuero y techo solar.El motor es el Earth Dreams 3.5 V6, con 280 caballos, una nueva tecnología de Honda, inyección directa, que tiene la posibilidad de andar en tres o en seis cilindros, lo que permite ahorrar combustible.Lleva nafta súper y el consumo en un uso normal se ubica entre 8,5 y 9 kilómetros por litro en ciudad, y puede llegar a rendir alrededor de 10 kilómetros por litro en carretera.El producto puede ser adquirido por leasing a través del banco de cada cliente, pero también se puede acceder a una financiación de hasta el 50% del valor del vehículo, hasta en 24 cuotas, con una tasa de interés en dólares de 4,5% anual.Su precio es considerado muy competitivo, de US$ 53.900 más IVA para empresas contribuyentes de IRAE e Imeba; y para una persona física el precio es más elevado, porque incluye impuestos. "Es un precio muy accesible para empresas, considerando la tecnología y equipamiento de este vehículo", remarcó Pereira.Honda tiene varios puntos de venta en Uruguay –Montevideo, Salto, San José y Maldonado–. La casa central está ubicada en Barrios Amorín 1785, entre Nueva York y Miguelete, donde los clientes no solo podrán acceder a vehículos, sino también a repuestos y servicios.En la Expoactiva, Honda también presentó la décima generación del nuevo Cívic, rediseñado en tres versiones, una de ellas con el nuevo motor Honda 1.500 turbo, que es completamente nuevo para la marca.Y también las HRV, un producto que tuvo muy buena aceptación en el mercado. Allí se presentó la nueva HRV LX, la primera gama, a partir de US$ 34.900.