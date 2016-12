La canción del año

Miracle Aligner - The Last Shadow Puppets Por Emanuel Bremermann





The Last Shadow Puppets es un proyecto alternativo de Alex Turner (Arctic Monkeys) y Miles Kanes (ex The Rascals) que se inció en 2007. En resumen, es lo indie dentro de lo indie. Sin embargo, en el seno de ese experimento nació una de las canciones que personalmente marcaron mi 2016: Miracle aligner. La cadencia del tema es lenta, casi hipnótica, pero de a poco va aumentando su intensidad hasta desembocar en un riff que es imposible no tararear cuando se termina la canción.





miracle aligner





Cranes in the Sky - Solange

Por Kristel Latecki





Cranes in the Sky –una canción que habla de una búsqueda de evasión, cuando "nubes de metal" tapan el cielo– fue la que, por repetición, representó mejor el año. Es un tema espacioso, dominado por el bajo de Raphael Saadiq, mientras que la tersa voz de Solange sortea sentimientos, al tiempo que emociona. Fueron demasiadas las canciones que marcaron mi 2016, y fue difícil llegar solo a una. Otros artistas que vivieron en mis auriculares (Frank Ocean, Beyoncé , Mux, Los Buenos Modales) fueron fuertes candidatos, pero Solange con–una canción que habla de una búsqueda de evasión, cuando "nubes de metal" tapan el cielo– fue la que, por repetición, representó mejor el año. Es un tema espacioso, dominado por el bajo de Raphael Saadiq, mientras que la tersa voz de Solange sortea sentimientos, al tiempo que emociona.





Solange





Se hizo bosque ese desierto - Buenos Muchachos

Por Pablo Staricco





El ritmo entrecortado del baterista José Nozar, sumado a las guitarras del Topo Antuña, introducen esta canción como un verdadero distintivo del séptimo álbum de Buenos Muchachos, Nidal, publicado en 2015. La composición, en la que el vocalista Pedro Dalton habla de su recuperación de adicciones, termina de destacarse como una de mis predilectas del año gracias a los coros de Falco Nozar (hijo del baterista), que contrastan con la voz añejada de Dalton.





Buenos muchachos





Closer - The Chainsmokers

Por Facundo Macchi





Primero sonó en las redes sociales; luego pasó a Spotify. Desde ahí aterrizó en las radios y voló directo a la televisión. En la pantalla se escuchó antes en ceremonias de premiaciones musicales, luego en alguna ficción y ahora es la cortina de piezas publicitarias. A pesar de que Closer –del dúo The Chainsmokers y la fabulosa Halsey– pueda habernos hartado, es el tema pop de laboratorio que nos acompañó durante todo el año, que gustó a muchos y que seguramente cambiaremos por otro en 2017.





closer





Sorry - Justin Bieber

Por Felipe Llambías





Con una pegadiza melodía que coló ese susurro interior hasta en el momento menos esperado, Sorry, de Justin Bieber, logró que este artista canadiense dejara atrás la imagen de conquistador de adolescentes beliebers y fuera escuchado por el mundo entero. Con más de 2.000 millones de reproducciones en YouTube, Sorry atrapó hasta al mayor enemigo de Bieber. Y a pesar de que fue lanzado en octubre de 2015, este año alcanzó la masividad. Otra canción de su álbum Purpose, Love yourself, es probablemente el mejor tema desde que comenzó su carrera, y uno de los más destacados del año. Pero el huracán Sorry fue imposible de batir.





Sorry





Lazarus - David Bowie

Por Nicolás Tabárez





Opresivo y trágico; un canto a la muerte que mezcla terror y aceptación. Así es uno de los temas finales de David Bowie, lanzado apenas días antes de su muerte. Una letanía de guitarras y saxofones conduce al tema en el que el artista británico asegura "estar en el cielo", y que ahora "todo el mundo lo conoce", en referencia al incremento en popularidad que acarrea la desaparición de una figura tan relevante. Hubo muchas canciones más populares y novedosas en 2016, pero en emotividad nada superó a esta.





Lazarus







