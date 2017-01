La La Land lidera las nominaciones a los Oscar

El musical La La Land recibió el martes 14 nominaciones a los Premios Oscar y empató el récord de All About Eve y Titanic.

El tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos entró en la carrera en las principales categorías como mejor película, dirección y actuación, por los papeles de Ryan Gosling y Emma Stone.

La malvada (1950) y Titanic (1997) también recibieron 14 nominaciones, un récord, y se llevaron seis y 11 estatuillas respectivamente.

En segundo lugar quedó la película de ciencia ficción La llegada y el drama Moonlight, ambas con ocho.

Hasta el último hombre, de Mel Gibson y situada en la segunda guerra mundiall; el drama familiar Un camino a casa, de Garth Davis, así como Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan, se llevaron seis.

Casey Affleck fue nominado por su aclamado papel como hombre solitario y perturbado que debe cuidar a su sobrino huérfano en el drama dirigido por Lonergan, también nominado a mejor dirección.

Gibson, Barry Jenkins (Moonlight), Denis Villeneuve (La llegada) también buscarán la estatuilla en dirección.

Natalie Portman fue asimismo nominada por su extraordinario papel como la ex primera dama Jacqueline Kennedy en Jackie, dirigida por el chileno Pablo Larrín.

Las nominaciones de Mahershala Ali, Naomie Harris y Jenkins por Luz de luna, así como las de Denzel Washington y Viola Davis por Fences; Dev Patel (Un camino a casa), Octavia Spencer (Talentos ocultos) y Ruth Negga (Loving) le ponen color a los Óscar después de dos años con únicamente actores blancos nominados.

La falta de diversidad desató en ambas oportunidades la furia de las redes sociales con la etiqueta #OscarsSoWhite (Oscars muy blancos).

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 26 de febrero en Hollywood.

Mejor película

La llegada

Fences

Hasta el último hombre

Sin nada que perder

Talentos ocultos

La La Land: una historia de amor

Un camino a casa

Manchester junto al mar

Luz de luna

Mejor director

Denis Villeneuve (La llegada)

Mel Gibson (Hasta el último hombre)

Damien Chazelle (La La Land: una historia de amor)

Kenneth Lonergan (Manchester junto al mar)

Barry Jenkins (Luz de luna)

Mejor actor

Casey Affleck (Manchester junto al mar)

Andrew Garfield (Hasta el último hombre)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Capitán Fantástico)

Denzel Washington (Fences)

Mejor actriz

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (El matrimonio)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land: una historia de amor)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins: la mejor peor de todas)

Mejor actor secundario

Mahershala Ali (Luz de luna)

Jeff Bridges (Sin nada que perder)

Lucas Hedges (Manchester junto al mar)

Dev Patel (Un camino a casa)

Michael Shannon (Animales nocturnos)

Mejor actriz secundaria

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Luz de luna)

Nicole Kidman (Un camino a casa)

Octavia Spencer (Talentos ocultos)

Michelle Williams (Manchester junto al mar)

Mejor fotografía

La llegada

La La Land: una historia de amor

Un camino a casa

Luz de luna

Silence

Mejor documental

Fire at Sea

I am not your negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

Enmienda XIII

Mejor película extranjera

Land of mine (Dinamarca)

A man called Ove (Suecia)

The Salesman (Irán)

Tanna (Australia)

Toni Erdmann (Alemania)

Mejor cortometraje documental

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Mejor cortometraje de ficción

Enemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Mejor edición de sonido

La llegada

Deepwater Horizon

Hasta el último hombre

La la land: una historia de amor

Sully: hazaña en el Hudson

Mejor mezcla de sonido

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Salve, César!

La La Land: una historia de amor

Pasajeros

Mejores efectos visuales

Horizonte profundo

Doctor Strange: hechicero supremo

El libro de la selva

Kubo y la búsqueda samurai

Rogue One: una historia de Star Wars

Mejor diseño de vestuario

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins: la mejor peor de todas

Jackie

La La Land: una historia de amor

Mejor maquillaje

A man called ove

Star Trek: sin límite

Escuadrón suicida

Mejor canción original

Audition (The Fools Who Dream) - La La Land: una historia de amor

Can't Stop The Feeling - Trolls

City of Stars - La La Land: una historia de amor

The Empty Chait - The James Foley Story

How Far I'll Go - Moana: un mar de aventuras

Mejor banda sonora

Jackie

La La Land: una historia de amor

Un camino a casa

Luz de luna

Pasajeros

Mejor guion original

Sin nada que perder

La La Land: una historia de amor

The Lobster

Manchester junto al mar

20th Century Women

Mejor guion adaptado

La llegada Fences Talentos ocultos Un camino a casa Luz de luna Mejor película de animación Kubo y la búsqueda samurai Moana: un mar de aventuras My Life as a Zucchini The Red Turtle Zootopia Mejor cortometraje de animación Kubo y la búsqueda samurai Moana: un mar de aventuras My Life as a Zucchini The Red Turtle Zootopia Mejor montaje La llegada Hasta el último hombre Sin nada que perder La La Land: una historia de amor Luz de luna Mejor diseño de arte La llegada Animales fantásticos y dónde encontrarlos ¡Salve, César! La La Land: una historia de amor Pasajeros







