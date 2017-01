La La Land sigue cosechando reconocimientos en premiaciones

El musical La La Land: Una historia de amor se erigió ayer como gran favorita de los premios se erigió ayer como gran favorita de los premios Bafta –conocidos popularmente como “los Oscar británicos”– con un total de 11 nominaciones, entre ellas a los galardones de mejor película y mejor director.





I, Daniel Blake, del británico Ken Loach; La llegada, Manchester frente al mar y Moonlight, según anunció la organización. Los directores de todos estos filmes también están nominados por sus trabajos en la pantalla grande, y a esa selección también se suma Tom Ford por la producción de Animales nocturnos. La cinta estadounidense, gran triunfadora en la última edición de los Globos de Oro celebrados el domingo, competirá en la categoría de mejor filme con, del británico Ken Loach; La llegada,, según anunció la organización. Los directores de todos estos filmes también están nominados por sus trabajos en la pantalla grande, y a esa selección también se suma Tom Ford por la producción de





La La Land, fueron reconocidos por la prensa extranjera de Manchester frente al mar), Jake Gyllenhaal (Animales nocturnos) y Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), a los que se suma Viggo Mortensen por su papel en Capitán Fantástico. Emma Stone y Ryan Gosling, protagonistas de, fueron reconocidos por la prensa extranjera de Hollywood en los Globos de Oro y ahora están en carrera para llevarse el premio Bafta. Ambos compiten casi que con los mismos actores. Gosling está nominado junto a Casey Affleck (), Jake Gyllenhaal () y Andrew Garfield (), a los que se suma Viggo Mortensen por su papel en





Stone figura entre las cinco elegidas junto a Amy Adams (La llegada), Natalie Portman (Jackie), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) y Emily Blunt (La chica del tren).





Los premios Bafta tienen un apartado que reconoce únicamente a las películas birtánicas. Nominadas en esta categoría se encuentran I, Daniel Blake; Animales fantásticos y dónde encontrarlos, dirigida por David Yates con guión de la escritora J. K. Rowling; Notes on Blindness, de James Spinney y Peter Middleton; American Honey, de Andrea Arnold; Denial, dirigida por Mick Jackson, y Under The Shadow, de Babak Anvari.





En la categoría Mejor actor de reparto están nominados Aaron Taylor-Johnson (Animales nocturnos), Dev Patel (Lion), Jeff Bridges (Hell or High Water), Hugh Grant (Florence Foster Jones) y Mahershala Ali (Moonlight).





En Mejor actriz de reparto compiten Hayley Squires (I, Daniel Blake), Michelle Williams (Manchester frente al mar), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion) y Viola Davis (Fences).





Como Mejor película de habla no inglesa se incluyeron la francesa Dheepan, la española Julieta (del director Pedro Almodovar), la coproducción internacional Mustang: belleza salvaje, la húngara Son of Saul y la alemana Toni Erdmann.





Los premios Bafta, que concede la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas, se entregarán el próximo 12 de febrero en una ceremonia en Londres presentada por el actor Stephen Fry.

Fuente: Agencias