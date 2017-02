La política desfila en la pasarela

En esta temporada otoño-invierno 2017, la moda anduvo sin vueltas y fue directo al mensaje. Varios diseñadores, inspirados por la llegada de Donald Trump al máximo lugar de poder en Estados Unidos, y el creciente movimiento feminista que se manifestó de manera masiva al día siguiente de su asunción, llevaron a que sus creaciones se hicieran eco de sus sentimientos y sus ideas, dejándolos impresos en remeras, buzos y sombreros de manera bien clara.





Siriano Public School NYFW "People are People" por Christian Siriano (izq.) y el eslogan reapropiado de Public School



Comenzó Christian Siriano, uno de los diseñadores que lucha más fervientemente a favor de la inclusión de todos los cuerpos en la alta costura, que cerró su desfile el sábado al ritmo de la canción People Are People (en español, "gente es gente") de Depeche Mode, mientras una modelo lucía una remera con la misma frase.





El domingo, el dúo de diseñadores que conforma la grifa Public School se apropió del eslogan de la campaña de Trump "Make America Great Again", para versionarla a "Make America New York", en referencia al famoso crisol de razas que conforman la Gran Manzana. Asimismo, presentaron canguros con la frase "We need leaders" ("Necesitamos líderes") impresos en sus espaldas.





Prabal Gurung NYFW Los diseños de remeras de Prabal Gurung



Los mensajes feministas también coparon la última pasada del creador Prabal Gurung. En remeras blancas y negras se pudieron leer frases como "El futuro es feminista", "La revolución no tiene fronteras", "Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro poder" y "El amor es la resistencia".





"Más que nunca, la moda y la política se tienen que mezclar", dijo Gurung, que se identifica como feminista, a The Hollywood Reporter. "Tenemos la plataforma, tenemos a la audiencia. No vivimos en una situación normal. Por eso esto me apasiona mucho", agregó.





Un mensaje de inclusión también dio Raf Simons, que luego de cuatro años de liderar Dior, presentó esta semana su primera colección para Calvin Klein. Con los ojos de la moda puestos sobre él, decidió crear una línea que representara "la unión de diferentes caracteres y diferentes individuos, como el propio Estados Unidos".





Pero las manifestaciones políticas no sucedieron solo sobre la pasarela. El Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos distribuyó en los desfiles pines rosados que demuestran apoyo a la organización Planned Parenthood.





Planned Parenthood moda "La moda apoya a Planned Parenthood" leen los pins que pudieron verse en figuras como Anna Wintour Instagram/AFP



Asimismo, el sitio Business of Fashion lanzó la campaña #TiedTogether, que invitaba a atarse una bandana blanca en la muñeca. "(Es un) signo de que creemos en lo que nos une como humanidad, sin importar la raza, sexualidad o género", detalló el medio. Las bandanas pudieron verse en las pasadas de Gurung, Tommy Hilfiger y Tadashi Shoji, así como también en Calvin Klein, que creó un diseño propio y lo repartió entre sus invitados.





Embed "Unity, Inclusion, Hope and Acceptance. Join us at @calvinklein in wearing the #whitebandana #tiedtogether." Excited for @rafsimons debut tomorrow at 10am EST. #tiedtogetherbybof Una publicación compartida de The Business of Fashion (@bof) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 3:58 PST











Fuente: