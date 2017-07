La visión del PIT-CNT sobre la votación en Venezuela: "Mucha tranquilidad"

Los dirigentes del PIT –CNT, Daniel Diverio, Ricardo Cajigas y Héctor Castellano, se encuentran en Venezuela, invitados por la Central Bolivariana de Trabajadores. Este domingo, día en que el presidente Nicolás Maduro logró su cometido de someter a votación la conformación de una nueva Asamblea General Constituyente, los dirigentes sindicales recorrieron distintos barrios y mesas de votación.

En diálogo con El Observador y después de visitar cinco centros de votación en tres barrios distintos, Ricardo Cajigas señaló que la jornada transcurre con "mucha tranquilidad" y con un "buen nivel de votación". "En muchos centros de votación había miles haciendo cola para votar", manifestó.

Señaló que durante su recorrido no vio ningún enfrentamiento entre policías y militantes de la oposición, aunque sí se encontró con algunos piquetes. "Los cortes los hacen siete u ocho personas. Tiran un poco de basura y cortan la calle. Vi también muchos policías sin intervenir. La Policía solo interviene cuando la oposición se pone violenta, precisamente para evitar más violencia", manifestó.

Daniel Diverio coincidió con Cajigas en que la jornada transcurrió con "tranquilidad" y con "una convocatoria impresionante". En este sentido, señaló que si bien las mesas de votación estaban abiertas hasta las 18 horas, el horario debió extenderse debido a "la cantidad de gente haciendo cola".

Manifestó que el este de Caracas fue la "zona más complicada", dado que allí se concentra la clase media y media alta y es donde se aglomera la oposición. Más allá de esto, "en el resto de la ciudad, todo transcurrió con normalidad". "No vi ningún incidente", afirmó.

Comentó que en la zona este de la ciudad, el gobierno debió implementar un centro de votación en un polideportivo, ya que los piquetes de la oposición dificultaban acceder a otras mesas de votación.

En este sentido, expresó que le parece bien que si alguien entiende que la Constituyente no es lo mejor para el país, trabaje para que la votación sea lo más baja posible. No obstante, señaló que "secuestrar barrios" –como sucedió al este de Caracas- no les parece adecuado.

Legitimidad

Para Cajigas, la nueva conformación de la Asamblea Constituyente debe ser legítima más allá de la cantidad de votos que obtenga, dado que así lo establece la Constitución venezolana.

Remarcó que el porcentaje de votos que se registre debe contextualizarse, ya que en Venezuela el voto no es obligatorio y las condiciones en las que se ejerce el voto no son las mejores. "Llegar a un 40% o 50% tiene un valor similar al 75% de votantes en un país europeo, donde el voto tampoco es obligatorio y se puede ir a votar con normalidad", afirmó.

Por su parte, Diverio manifestó que si bien la Constituyente es legítima sin importar la cantidad de votos que se obtenga, si la votación es baja, "políticamente no tendría mucho respaldo", por lo que el gobierno debería analizar los pasos a seguir.

Fuente: