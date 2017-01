Lácteos con preferencia para ingreso a Colombia

El acuerdo de complementación económica entre Uruguay y Colombia permitirá que dos empresas nacionales puedan concretar negocios con productos lácteos con preferencia arancelaria por un volumen de 2.056 toneladas este año, informó la economista del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Mercedes Baraibar al portal web de Presidencia.





Baraibar indicó que para 2017 se presentaron las empresas Conaprole e Indulacsa. "La adjudicación de ese cupo se hace en base al decreto 123/2012 que determina que el 80% es en base a antecedentes y 20% para empresas que no tienen antecedentes", explicó. La funcionaria del Inale señaló que "el 100% de las exportaciones de leche en polvo a Colombia en 2016 fueron de Conaprole, por lo que para 2017 fue adjudicado el 80%, que significa 1.645 toneladas, y a Indulacsa, el restante 20%, 411 toneladas".





La preferencia arancelaria es de 93%, lo que significa que se paga 7% de arancel. Una de las principales barreras que tiene Uruguay para colocar sus lácteos en el exterior es el acceso con este beneficio a grandes importadores como China, Corea o Japón.





"La exportación de leche en polvo a Colombia es volátil, pues ingresa al mercado cuando tiene falta del producto; su principal abastecedor es Estados Unidos, con el que tiene un tratado de libre comercio", afirmó Baraibar





"Nosotros entramos en la cola de lo que queda para comprar. Hubo años donde no se ha usado el cupo, no porque Uruguay no quiera usarlo, sino porque Colombia no compra, y otros donde se ha usado 100%. En 2016, se usó el 50%, en 2015, nada y en 2014 se uso el 100 %", dijo a modo de ejemplo.





En 2016, se exportaron 1.000 toneladas de leche en polvo a US$ 2.400 la tonelada, un valor similar a los precios que se negocian en mercados internacionales. Baraibar indicó que a principios de año se otorga a las empresas el derecho a usar el cupo para que luego concreten sus negocios. "Antes del 31 de julio deberían usar el asignado con preferencia arancelaria", indicó.





Además, Uruguay cuenta con cupos de exportación a EEUU por 1.428 toneladas anuales de quesos, y a México por 6.600 toneladas de quesos y 5.000 de leche en polvo. Baraibar recordó que esos cupos se concretaron en el marco del tratado de libre comercio con México y por el acuerdo de complementación económica con Colombia.





