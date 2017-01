Las actrices del año en una sola portada

Este es el segundo año que la revista se concentra en las figuras femeninas de la pantalla grande y las elegidas fueron Amy Adams, Dakota y Elle Fanning, Greta Gerwig, Dakota Johnson, Aja Naomi King, Janelle Monáe, Ruth Negga, Lupita Nyong'o, Natalie Portman y Emma Stone, que fueron fotografiadas por la venerada Annie Leibovitz, vistiendo diseños de la más alta costura (ver interactivo arriba).





En este selecto grupo se encuentran tres nominadas al premio Oscar a mejor actriz: Negga, Portman y Stone, por Loving, Jackie y La La Land, respectivamente. Adams, una de las favoritas para ubicarse entre las cinco nominadas, no fue elegida esta vez por su rol en Arrival, sin embargo, fue nominada al Golden Globe y todavía tiene chances de ganar el BAFTA y el Screen Actors Guild. Además, la actriz se destacó este año gracias a su papel en Nocturnal animals.





El resto de las actrices destacadas también tuvieron papeles de relevancia. Lupita Nyong'o, ganadora del Oscar por su rol en 12 años de esclavitud, participó del filme Queen of katwe; Elle Fanning tuvo tres películas en cartel (The neon demon, Live by night y 20th Century woman), mientras que su hermana Dakota trabajó en la película dirigida por Ewan McGregor, American Pastoral.





Dakota Johnson, ya una cara conocida gracias a la saga de Cincuenta sombras de Grey, se destacó en la película A bigger splash; Greta Gerwig, que suele ser una de las figuras favoritas del cine independiente, obtuvo dos papeles en películas de gran perfil: Jackie y 20th century woman; y por último Janelle Monáe, una ya consolidada cantante y compositora de soul y funk, debutó como actriz en Talentos ocultos y Luz de luna.





La revista saldrá editada en Estados Unidos el 7 de febrero.

Una de las ediciones más tradicionales de la revista Vanity Fair es la de febrero, dedicada a celebrar a los actores y las actrices que además de prometer acumular las nominaciones y los premios en cada temporada de galardones, tuvieron un año exitoso para sus carreras.