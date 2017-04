En los últimos días de 2016 ambas cámaras del Parlamento sesionaron para aprobar algunos proyectos de ley antes de entrar en el receso veraniego de todos los años. Entre los proyectos que en esos días se convirtieron en ley se destacan el que apunta a licuar el secreto bancario y el que decidió la prórroga de la permanencia de las tropas uruguayas en Haití. Luego de volver del receso parlamentario el 15 de febrero, los legisladores no han aprobado ningún otro proyecto de ley y los temas en la agenda futura, tanto del oficialismo como de la oposición , escasean.





El 2017 parece mantener la tendencia a la baja en materia legislativa con relación a los dos primeros años de Tabaré Vázquez al frente del gobierno. En 2015, el Parlamento aprobó 51 leyes, casi la mitad de las 91 aprobadas en 2005 –primer año del Frente Amplio (FA) en el gobierno- y 30 menos que las 81 aprobadas en 2010 –primer año de la administración de José Mujica-. En 2016 fueron aprobadas 105 leyes (el Poder Ejecutivo envió 320) mientras que cinco años antes habían sido 152 (fueron enviadas 352 por parte del Ejecutivo).





En lo que va de 2017, sin contar designaciones o venias, el Poder Ejecutivo envió solo dos proyectos de ley.





Además, en el Parlamento, solo dos proyectos recibieron media sanción en la Cámara de Senadores. Por un lado, se decidió continuar aplicando la ley de cuotas, que establece que cada tres lugares de una lista tiene que haber personas de ambos sexos, y extenderlo a las elecciones departamentales. Por otro lado, luego de dos años de idas y vueltas, el Senado le dio media sanción a un proyecto de ley que modifica la reglamentación de las zonas francas. Ambos proyectos deben pasar aún por la Cámara de Diputados.





El enlentecimiento de la economía es el principal motivo que manejan los legisladores oficialistas para explicar el por qué de esta menor producción legislativa. El Poder Ejecutivo, dicen, es el que marca el ritmo de aprobación de leyes porque aquellas que vienen desde el gobierno, generalmente, son las que tienen prioridad.





"La economía se mueve en ciclos. Tenemos a los dos vecinos bastante enfermos y eso lo sentimos nosotros", dijo a El Observador el expresidente y senador José Mujica (MPP). No obstante, pronosticó una mejora de la productividad para lo que queda de este gobierno. "Hay un margen interesante de cosas y lentamente la economía se va a empezar a mover", apuntó.





El presidente de la Cámara de Diputados, José Mahía (Asamblea Uruguay) planteó el asunto en términos futbolísticos: "En los dos primeros años de la administración, el gobierno tuvo que jugar un poco a la defensiva por la economía", sostuvo.





La ley de Presupuesto en el primer año de gobierno, el aumento del IRPF y la Rendición de Cuentas que será tratada este año le quitaron y le quitarán tiempo y protagonismo a otros temas, explicó Mahía.





¿Y la oposición?

Para la oposición, el principal motivo de la inactividad parlamentaria es la falta de agenda del Poder Ejecutivo.





El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber dijo a El Observador que el gobierno no tiene un rumbo definido y que los debates internos en el Frente Amplio frenan muchos temas.





En ese sentido, recordó que tras las reuniones por seguridad pública realizadas durante el pasado gobierno se aprobaron pocos proyectos e incluso la bancada oficialista frenó algunos que el Ejecutivo respaldaba. El proyecto de ley que endurece las penas a los narcotraficantes, que salió con respaldo unánime de esas reuniones multipartidarias, está en Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados pero el FA pidió más tiempo antes de tratarlo.





"Hay una actitud pasiva del presidente Tabaré Vázquez. No es un gobernante proactivo, no plantea desafíos ni cambios sustanciales. Estuvo dedicado a corregir lo que fue la falta de control y de conducción del gobierno de (José) Mujica", señaló Heber.





El diputado del Partido Independiente Iván Posada apuntó contra el desgaste del partido de gobierno. "La agenda del Frente Amplio se achicó después de diez años. Eso determina que el Parlamento tenga pocos proyectos", dijo a El Observador. El legislador aseguró que se nota desde el primer año de este tercer gobierno frenteamplista la merma en la cantidad de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.





Postergados

Dos proyectos que iban a ser tratados en los días previos a Semana Santa fueron postergados a último momento. La iniciativaque establece la tipificación del femicido como un agravante del homicidio estaba en el orden del día del miércoles 5 en la Cámara de Senadores pero finalmente se decidió postergar su tratamiento sin que queden del todo claro los motivos. "A veces las circunstancias obligan a no seguir dilatando los tiempos políticos y legislativos", lamentó en sala la senadora del Frente Amplio, Daniela Payssé, cuando se notificó de la postergación.





Ese mismo día, los Diputados postergaron la votación sobre la regulación del derecho de admisión por falta de tiempo ya que habían decidido no extender la sesión más allá de las 20:00 horas. Primero el Partido Nacional-única fuerza política que no acompaña la propuesta- pidió postergar el tema pero no obtuvo el respaldo necesario. Luego solicitaron un cuarto intermedio y, finalmente, no dio el tiempo para analizar el tema. Ambos proyectos serían tratados en las sesiones del martes 18 de abril.





Alcohol

El diputado del Partido Independiente Daniel Radío reconoció que en algunas oportunidades no es solo culpa del oficialismo la baja producción parlamentaria. En ese sentido, hizo referencia a la comisión multipartidaria que trabaja para restringir el consumo de alcohol. Legisladores de los distintos partidos políticos se vienen reuniendo desde hace varios meses, incluso en permanente contacto con el presidente, Tabaré Vázquez, y han anunciado diversas medidas para limitar la venta, la publicidad y el consumo de alcohol. Sin embargo, y más allá de los anuncios, los legisladores no han logrado redactar un proyecto de ley de consenso que reúna las medidas anunciadas.

