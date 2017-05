Leopoldo López reaparece como factor en la crisis venezolana

Condena de 14 años

Asesinan a dirigente estudiantil

Fuente: El Observador y agencias

Tenemos un mes sin ver a Leopoldo; le quitaron la visita familiar y la visita a los abogados, incluso el derecho a la defensa; a sus hijos no los dejan pasar. Está aislado".El testimonio a través de Twitter, que refleja la cruda y compleja situación de los 109 presos políticos que tiene Venezuela, pertenece a Lilian Tintori, la combativa esposa de Leopoldo López , el economista de 45 años, convertido en el más enérgico y radical opositor del régimen chavista encabezado por el presidente Nicolás Maduro.López cumple una condena de casi 14 años de prisión en la cárcel militar de Ramo Verde –en las afueras de Caracas–, tras ser acusado de incitar a la violencia en protestas para exigir la renuncia de Maduro.Dichas protestas habían dejado un saldo de 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.Tintori, que recientemente se había reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump , para denunciar la situación política en su país, pretendió tomar contacto con su esposo desde el domingo, aunque afirmó que no ha podido verlo en un mes.La esposa y otros familiares del político opositor montaban guardia ayer frente a la cárcel militar mientras exigían una demostración de vida del dirigente.El gobierno de Maduro había divulgado en la noche del miércoles un video en la televisión estatal –en el programa del influyente dirigente Diosdado Cabello– en el que López apareció confirmando estar "bien". Dichas imágenes fueron divulgadas luego que trascendieran rumores sobre su supuesta muerte. La veracidad del video fue puesta en duda por la esposa, la familia y dirigentes opositores.Antes de la difusión del video oficial, el periodista venezolano residente en Miami Leopoldo Castillo y el senador republicano Marco Rubio dijeron a través de Twitter que López fue conducido a un hospital militar "sin signos vitales" .A partir de ese momento, la familia fue al hospital y luego realizó una vigilia frente a la cárcel. Tintori también denunció que los abogados defensores tampoco pudieron ver a López, que fue sometido a una medida de aislamiento total.La sanción sobre el líder del ala más radical de la oposición venezolana coincidió con un recrudecimiento de la ola de protestas iniciada hace un mes y que ya lleva un saldo de 34 muertos.La situación de López también generó la intervención del secretario general de la Organización de Estados Americano, Luis Almagro El excanciller uruguayo exigió al gobierno venezolano por Twitter que le permitan visitar a López y para ello invocó los "compromisos vigentes" de Venezuela con el Sistema Interamericano de DDHH.En tanto, el defensor del Pueblo, Tarek Saab, informó haber mediado con las autoridades del penal y que las visitas serán restituidas esta semana una vez cumplida una "sanción interna".El dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia en unas protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos en el año 2014.Un dirigente estudiantil fue asesinado a tiros cuando participaba en una asamblea de su universidad en Anzoátegui, al norte de Venezuela, informó ayer la Fiscalía, sin precisar si tomaba parte de las protestas que realizaron este jueves universitarios opositores.José López Manjares, de 33 años, "se encontraba en una asamblea estudiantil. Al finalizar, uno de los asistentes se le acercó y le disparó varias veces; posteriormente, huyó en una moto", según un boletín del Ministerio Público. López era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Territorial José Antonio Anzoátegui. En el hecho resultaron heridas otras tres personas, según la fiscalía.Las autoridades, que no precisaron la filiación política de la víctima, realizan investigaciones para identificar a los autores y determinar los móviles del crimen.Según versiones de prensa, López organizaba durante la asamblea una manifestación. Otras versiones apuntan que ya había sufrido un atentado en diciembre.El homicidio ocurrió en una jornada en la que estudiantes universitarios protestaron contra el presidente Nicolás Maduro y exigieron su salida del poder, además de rechazar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.En Caracas, agentes antimotines impidieron una marcha de cientos de alumnos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) al lanzar bombas lacrimógenas, a lo que un grupo de jóvenes encapuchados respondió con piedras y cócteles molotov."Somos estudiantes, no somos terroristas", gritaban los estudiantes a los efectivos antimotines que bloquearon una de las principales entradas a la universidad con camiones blindados.Los estudiantes realizaron asambleas en la UCV y en otras universidades en distintos puntos de Caracas, así como en otras ciudades del país.La ola de protestas, iniciada el 1º de abril, deja ya un saldo de 34 muertos y cientos de heridos.