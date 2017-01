Los arroceros piden liberar la importación de combustibles

Fuente:

La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) expresó su disconformidad con los aumentos de las tarifas públicas. En un comunicado la gremial señala que la medida afecta a la actividad, al concretarse en pleno período de zafra, cuando más se utilizan combustibles y energía eléctrica.Ambos insumos afectan directamente los costos de la producción arrocera, "que está muy golpeada por los altos egresos de producir en Uruguay para luego competir en el mercado mundial. Más aun cuando se observa claramente que dichos aumentos responden a las necesidades puntuales de un estado que ha demostrado no poder ajustar internamente el equilibrio entre ingresos y gastos, como sí debemos hacerlo los que nos desenvolvemos en actividades privadas", señalan los productores.ACA agrega que sus integrantes tienen la sensación de que sus reclamos, así como el de otras gremiales del sector privado, no son comprendidos ni atendidos por el sistema político. "Estas medidas perjudican al país en el mediano plazo", consideran los arroceros.Por último, en el documento la ACA solicita liberar la importación de combustibles y abrir la prestación de servicios monopólicos a otros actores, siempre que puedan y se comprometan a prestar dichos servicios a menores valores, en sana competencia con los organismos públicos.Y asegurar que la responsabilidad fiscal no se resuelva siempre con más aportes de trabajadores y empresas, y sí con una "verdadera reforma del Estado, la que el país espera desde hace décadas".ACA estima que en la presente campaña se cultivaron entre 163 mil y 165 mil hectáreas de arroz, similar al área de la zafra anterior. La mayor parte se sembró en tiempo y forma, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado.Ahora el cultivo necesita de altas temperaturas y días con buena luminosidad para tener un buen desarrollo vegetativo, sobre todo en los meses de enero y febrero, cuando comienza el período de floración y llenado de grano. Además de noches con temperaturas más agradables, todos factores que le aportan buena calidad al producto.