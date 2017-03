Los blancos recibieron en su casa a Gonzalo Mujica, a quien consideran un rebelde

Acuerdos

"No se trata de que yo no quiera llegar al 6% para la educación. Quiero llegar al 6% y al 8% pero acá el problema es que si no hay nuevos aumentos de impuestos no se llega al 6%. No llego yo, no llega el gobierno y no llega ni un mago. Si no hay nuevos ajustes fiscales no se llega al 6%. El gobierno debería tener la valentía de decirselo a la gente", sostuvo.