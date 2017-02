Los Corriedale promediaron US$ 485 y los Texel US$ 477 en el remate 2x3

Los reproductores Corriedale promediaron US$ 485 y los de la raza Texel US$ 477 en el remate conjunto 2x3, que realizaron las cabañas Don Alfredo –de Tedesco–, Doña Elisa –de Larrosa– y Doble Zeta –de Mazzei– este sábado en el local Conventos, en Melo.

El remate se desarrolló con negocios a cargo del escritorio Federico Rodríguez dos Santos Negocios Rurales y operaron compradores de los departamentos de Artigas, Florida, Rocha, Canelones, Tacuarembó, Rivera, Treinta y Tres, San José y Cerro Largo.

Los precios máximo, mínimo y promedio fueron: carneros Corriedale US$ 1.260, US$ 300 y US$ 485; vientres US$ 300, US$ 96 y US$ 136; carneros Texel US$ 600, US$ 360 y US$ 477; ovejas PI US$ 600, US$ 300 y US$ 502; ovejas MO US$ 360, US$ 120 y US$ 206; borregas MO US$ 192, US$ 162 y US$ 171; y borregas Selección US$ 144, US$ 156 y US$ 150.

"En la pista del local Conventos quedó demostrado que los productores siguen confiando y apostando a la oveja", comentó Federico Rodríguez a El Observador.

