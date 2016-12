Los Grammy homenajearán a Nina Simone y a The Velvet Underground

La legendaria cantante Nina Simone, los pioneros del art rock The Velvet Underground y el grande del funk Sly Stone recibirán los premios Grammy a la carrera artística en 2017, anunció el lunes la Academia de Grabación.

Además de los Grammy habituales que reconocen las obras del año anterior, la industria de la música presenta cada año los Grammy a la carrera artística (Lifetime Achievement Awards), que reconocen a los más influyentes.

Nina Simone, que en vida nunca recibió un Grammy, era una joven negra prodigio en el piano que en el sur segregacionista de Estados Unidos fue desalentada a continuar con la música clásica.



Tráiler del documental What Happened, Miss Simone? Tráiler del documental What Happened, Miss Simone?

Netflix

Pero Simone se convirtió en una de las cantantes más célebres del soul y en una firme activista por los derechos civiles, con temas clásicos como To Be Young, Gifted and Black.

The Velvet Underground, liderado por John Cale y el fallecido Lou Reed, revolucionó la música rock en la década de 1960. El primer álbum de la banda, The Velvet Underground and Nico, fue producido por Andy Warhol y abordó temáticas como las drogas y el fetichismo sexual de una forma impensable hasta entonces.

The Velvet Underground - After Hours Video de After Hours de The Velvet Underground

The Velvet Underground

Sly Stone, líder de Sly and the Family Stone, incorporó nuevos aires psicodélicos a la música funk. Se convirtió en una gran influencia para artistas que llegaron posteriormente, como Prince.

También recibirán el Grammy a la carrera artística la "primera dama de la música gospel" Shirley Caesar y el legendario pianista Ahmad Jamal, quien ayudó a hacer crecer la audiencia del jazz.

Los otros galardonados serán Charley Pride, el exjugador de béisbol que fue el primer afroestadounidense en alcanzar el éxito en la música country, dominada por blancos, y Jimmie Rodgers, quien ayudó a sentar las bases de ese género antes de morir a los 35 años en 1933.

La gala principal de los Grammy tendrá lugar el 12 de febrero en Los Ángeles, con la reina del pop Beyoncé a la cabeza de las nominaciones.

Fuente: AFP