Los nominados a los Grammy en una playlist

Mejor grabación del año

Hello - Adele

Formation - Beyoncé

7 Years - Lukas Graham

Work - Rihanna Featuring Drake

Stressed Out - Twenty One Pilots

Mejor canción del año

Formation - Beyoncé

Hello - Adele

I Took a Pill in Ibiza" - Mike Posner

Love Yourself - Justin Bieber

7 Years - Lukas Graham

Mejor artista nuevo

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper

Maren Morris

Anderson .Paak

Mejor álbum de pop vocal

25 - Adele

Purpose - Justin Bieber

Dangerous Woman - Ariana Grande

Confident - Demi Lovato

This Is Acting - Sia





Mejor performance de pop solista Hello - Adele Hold Up - Beyoncé Love Yourself - Justin Bieber Piece By Piece (Idol Version) - Kelly Clarkson Dangerous Woman - Ariana Grande





Mejor álbum de dance/electrónica

Skin - Flume

Electronica 1: The Time Machine - Jean-Michel Jarre

Epoch - Tycho

Barbara Barbara, We Face A Shining Future - Underworld

Louie Vega Starring...XXVIII - Louie Vega





Mejor canción de rock

Blackstar - David Bowie

Burn The Witch - Radiohead

Hardwired - Metallica

Heathens - Twenty One Pilots

My Name Is Human - Highly Suspect





Mejor álbum de rock

California - Blink-182

Tell Me I'm Pretty - Cage The Elephant

Magma - Gojira

Death Of A Bachelor - Panic! At The Disco

Weezer - Weezer





Mejor álbum alternativo

22, A Million - Bon Iver

Blackstar - David Bowie

The Hope Six Demolition Project - PJ Harvey

Post Pop Depression - Iggy Pop

A Moon Shaped Pool - Radiohead





Mejor álbum urbano contemporáneo

Lemonade - Beyoncé

Ology - Gallant

We Are King - KING

Malibu - Anderson .Paak

Anti - Rihanna





Mejor álbum de rap

Coloring Book - Chance The Rapper

And The Anonymous Nobody - De La Soul

Major Key - DJ Khaled

Views - Drake

Blank Face LP - ScHoolboy Q

The Life Of Pablo - Kanye West





Mejor canción de rap

All The Way Up - Fat Joe & Remy Ma Ft. French Montana & Infared

Famous - Kanye West Ft. Rihanna

Hotline Bling - Drake

No Problem - Chance The Rapper Ft. Lil Wayne & 2 Chainz

Ultralight Beam - Kanye West Ft. Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream





Mejor performance de rap/cantado

Freedom - Beyoncé Ft. Kendrick Lamar

Hotline Bling - Drake

Broccoli - D.R.A.M. Ft. Lil Yachty

Ultralight Beam - Kanye West Ft. Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream

Famous - Kanye West Ft. Rihanna





Mejor video musical

Formation - Beyoncé

River - Leon Bridges

Up & Up - Coldplay

Gosh - Jamie XX

Upside Down & Inside Out - OK Go





Productor del año no clásico

Benny Blanco

Greg Kurstin

Max Martin

Nineteen85

Ricky Reed





Mejor álbum de pop latino

Un besito más - Jesse & Joy

Ilusión - Gaby Moreno

Similares - Laura Pausini

Seguir latiendo - Sanalejo

Buena vida - Diego Torres





Mejor álbum de rock, urbano o alternativo

ilevitable - ile

L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros) - Illya Kuryaki & The Valderamas

Buenaventura - La Santa Cecilia

Los Rakas - Los Rakas

Amor supremo - Carla Morrison