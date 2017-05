Los presidentes del Mercosur se volverán a reunir pero sin Maduro

Fuente:

El próximo 21 de julio los mandatarios del Mercosur se volverán a reunir luego de 577 días de no poder concretar una cumbre presidencial. La última vez que los presidentes coincidieron en una reunión del bloque fue el 21 diciembre de 2015 en Asunción, cuando Paraguay cerraba su presidencia pro témpore y Uruguay asumía el liderazgo.En ese momento, Dilma Rousseff todavía era la presidenta de Brasil , Venezuela aún no mostraba signos alarmantes de deterioro institucional y Uruguay no quería convencer al resto de los socios sobre las bondades de un Tratado de Libre Comercio con China Esa cumbre también fue la última en la que hubo una participación directa de la representación venezolana. En la ocasión, la canciller Delcy Rodríguez, suplantó al presidente Nicolás Maduro no sin controversia. El presidente Mauricio Macri pidió por la liberación de los "presos políticos" en Venezuela, lo cual provocó la reacción de la jerarca venezolana, quien afirmó que el mandatario argentino se estaba metiendo en los asuntos locales.El próximo 21 de julio en Buenos Aires es posible que se genere un nuevo foco de tensión en el diferendo que el país caribeño mantiene con el resto de los socios. Venezuela está temporalmente suspendida del Mercosur y, en ese contexto, es difícil que el gobierno argentino decida invitar a Maduro a asistir a la reunión, estiman fuentes diplomáticas consultadas por El Observador.Para el gobierno uruguayo la suspensión significó que Venezuela se quedara con voz pero sin voto, lo cual no lo inhabilita a participar de las reuniones del bloque. Sin embargo, otros miembros de la organización regional no hicieron esa lectura. Y, en los hechos, Venezuela fue excluida como quedó en evidencia el día que le imposibilitaron a Rodríguez participar de una reunión de cancilleres en Argentina Las negociaciones directas entre los socios fundadores y Venezuela fracasaron, lo que llevó al gobierno chavista a solicitar un arbitraje con Argentina en primera instancia. Pero, hasta el momento, el mecanismo de resolución de controversias no generó efectos positivos. Venezuela está suspendida del Mercosur desde diciembre de 2016 porque, según argumentan los socios fundadores, no regularizó su situación en el bloque, lo cual comprende la internalización de más de 300 leyes y 40 tratados internacionales.Los 577 días que pasaron desde la última cumbre presidencial viola la normativa del bloque que marca que los mandatarios deben verse las caras una vez cada seis meses. El Protocolo de Ouro Preto establece, en su artículo sexto, que el Consejo del Mercado Común (CMC) debe reunirse al menos una vez por semestre con la presencia de los jefes de estado. Tradicionalmente se aprovechaba el pasaje de la presidencia para hacerlo coincidir con el consejo.Durante 2016 hubo dos instancias en las que se cancelaron convocatorias porque no había consensos en torno a algunos temas ni voluntad política de abordarlos.A fines de junio se anunció que el encuentro fijado para los primeros días de julio se cancelaba dadas las "condiciones políticas particulares" de Brasil y Venezuela. Sin embargo, y ante la crisis que atravesaba la organización, Uruguay decidió convocar al consejo.Para el 30 de julio se había fijado un encuentro del Consejo del Mercado Común en Montevideo pero tras el anuncio de Brasil y Paraguay de que no concurrirían, el gobierno decidió cancelarlo.No es la primera vez que esta sociedad viola sus propias normas de convivencia institucional. Los presidentes del Mercosur estuvieron un año entero sin reunirse entre julio de 2013 y julio de 2014, cuando la región vivía un momento delicado similar al actual. En aquel entonces, el bloque regional se había reunido por última vez en julio de 2013 en Montevideo. Ese día Venezuela recibió la Presidencia pro témpore, ya que Paraguay estaba suspendido hasta tanto no se cumpliera con la elección del nuevo presidente. Pero la crisis política de Caracas postergó más de una vez la realización del nuevo encuentro.