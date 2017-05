"Como decía el general, que cada argentino por lo menos contribuya con lo mismo que consume. Yo digo que con más de lo que consume", expresó el mandatario, durante una visita a las obras de construcción de un viaducto en Puente La Noria, en las afueras de Buenos Aires.

Acompañado por autoridades locales, Macri celebró el avance de los planes de infraestructura puestos en marcha desde su asunción, en diciembre de 2015, y aseguró que están creando "trabajo del bueno, no del clientelismo, no del que no contribuye a nada".