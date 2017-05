Maduro y oposición acentúan el intercambio de acusaciones

Asamblea Constituyente

Cancilleres analizan crisis política

Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió este domingo su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, volvieron a arreciar las críticas de la oposición hacia su gobierno En medio de una crisis política, social y económica sin precedentes, el régimen chavista y la oposición volvieron a intercambiar acusaciones, algo que ha sido recurrente en los últimos tiempos, respecto de los episodios de violencia que sacuden al país desde principios de abril.A partir de ese momento, las manifestaciones opositoras contra el gobierno, que por lo general reclaman la salida de Maduro, se han reiterado, así como los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.En esa espiral de violencia, un joven de 20 años murió este do mingo tras ser baleado en una manifestación el sábado en la ciudad de Lechería , en el estado de Anzoátegui (al este), informaron las autoridades.El Ministerio Público pidió al fiscal de Anzoátegui, Luis Gonzalo Galindo, que investigue la muerte de César David Pereira Villegas, según indicó la Fiscalía en un comunicado. Los hechos violentos derivados de la ola de manifestaciones a favor y en contra del gobierno, que sacude a Venezuela desde hace 58 días, ya provocó un saldo de 59 víctimas.El alcalde de Lechería, el opositor Gustavo Marcano, indicó en su cuenta de Twitter que Pereira murió en la mañana del domingo luego de ser baleado el sábado. Asimismo, señaló que el joven fue herido durante la "brutal represión" que, según dijo, se produjo en la zona conocida como Peñón del Faro.El alcalde había informado que en ese estado se estaba desarrollando una manifestación opositora y en apoyo a la "libertad de expresión".Por su parte, el diputado Juan Andrés Mejía, coordinador político del partido Voluntad Popular, del dirigente opositor preso Leopoldo López, señaló también por la misma red social que Pereira era "activista" de esa organización.El Ministerio Público coordina las actuaciones de la policía científica para establecer las "responsabilidades penales correspondientes".En la tarde del sábado también murió un militar retirado de la Guardia Nacional, de 34 años, tras ser golpeado y baleado por un grupo de personas en Cabudare, estado de Lara. Maduro no ahorró comentarios para acusar a militantes de la oposición por ese crimen. "Es un crimen de odio. Fue atacado por un grupo de criminales, asesinos, guarimberos (manifestantes violentos), que lo golpearon y luego lo mataron. ¿Esto se puede llamar oposición política? Se llama terrorismo criminal", afirmó el mandatario en su programa semanal en la televisora estatal VTV.Asimismo, aseguró que "están identificados en fotografías y videos los responsables" y el gobierno los buscará "hasta abajo de las piedras".Sin embargo, la Fiscalía no vinculó el episodio con la ola de protestas contra Maduro. Según indicó la prensa local, el militar fue acusado de estar "infiltrado" mientras tomaba fotos en un acto opositor. Mientras Maduro acusó a líderes opositores de ser "cómplices" por "su silencio", dirigentes de la oposición condenaron lo ocurrido. "Condeno (el) linchamiento (...). El dolor no puede convertirnos en lo que combatimos", escribió en Twitter Freddy Guevara, vicepresidente del Legislativo, único poder controlado por la oposición.En tanto, este domingo el jefe de Estado habló de la polémica Asamblea Constituyente que convocó como un "poder supremo"."¿Qué puede hacer la Constituyente? Todo lo que quiera. Es el gran poder. Puede emitir una ley constitucional, por encima de la ley, estableciendo leyes de justicia firmes y de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones, la Fiscalía, los tribunales, etcétera", explicó.El Consejo Nacional Electoral, la inscripción de candidatos para la Constituyente se realizará a fines de esta semana. Las elecciones se harán en julio con un sistema que combina votaciones por municipios y sectores sociales. El mecanismo sectorial es considerado por analistas y dirigentes opositores una "trampa" de Maduro para eludir el voto universal y mantener el poder.Sin embargo, el presidente volvió a defender la Constituyente. "Vamos todos a votar. Votos sí, balas no. Constituyente o violencia, Constituyente o golpe de estado, Constituyente o guarimbas", dijo. l (El Observador y agencias).

Los ministros de Relaciones Exteriores de América analizarán la crisis política y social de Venezuela en una reunión de consulta en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington este miércoles .

Si bien la salida de Venezuela del organismo no será efectiva hasta 2019, no estará presente en este encuentro. Asimismo, Cuba, que es miembro de la OEA, se negó a participar en la organización, pese a que en 2009 se le levantó su suspensión de 1962, emitida tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro.

Los 33 Estados restantes sí estarán representados en la reunión, según varias fuentes diplomáticas consultadas por EFE. No todos enviarán a su canciller.

La convocatoria de este encuentro se aprobó con 19 votos a favor, 10 en contra, cuatro abstenciones y una ausencia, por lo que esperan que "haya más de los 19" cancilleres que apoyaron la reunión.

Los 19 Estados que votaron a favor fueron: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Jamaica, Barbados, Guyana, Bahamas y Santa Lucía.

Por su parte, los embajadores en la OEA se reunieron en los últimos días para preparar el encuentro y acercar posiciones entre quienes quieren contundencia para presionar al gobierno venezolano a hacer cambios y quienes prefieren que esté en un segundo plano al respecto.



Se está trabajando sobre "un documento base" para tratar de consensuar una resolución, algo que no será fácil porque toda decisión que se tome en la reunión debe aprobarse por dos tercios de los países que asistan. Para aprobarlo se necesitan los votos de Barbados, Guyana, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica, Belice, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago.

El objetivo de la reunión no es solo señalar la crisis, sino ofrecer la ayuda y mediación de la región

Fuente: EFE/AFP