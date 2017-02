Manuela da Silveira lanza un emprendimiento familiar para sacudir el espíritu creativo

Hace muchos años que las hermanas Da Silveira tienen ganas de organizar un emprendimiento juntas. El problema era que Manuela y Florencia –hijas del periodista deportivo Jorge 'Toto' da Silveira– no podían encontrar un concepto sobre el cual emprender. Una es comunicadora y actriz, la otra ingeniera de sistemas. Pero, a pesar de desempeñarse en profesiones completamente distintas, casi antagónicas, la semana que viene abren las puertas de su primer gran proyecto conjunto: Panyaro.





Por sus cabezas se cruzó de todo. Abrir un foodtruck, poner una cafetería y hasta montar un espacio dedicado a las artes. Lo que finalmente les cerró a ambas fue una suerte de centro o escuela en el que diferentes profesionales impartan talleres de espiritualidad y creatividad para todo público: niños , jóvenes, adultos y ancianos.





"Nos dimos cuenta de que en Montevideo hay un auge de talleres alternativos y que todo el mundo junta algunos pesitos para invertir en una clase ya sea de yoga, de pintura o lo que sea", contó Manuela a El Observador en la recepción de Panyaro (Luis Piera 1919, Parque Rodó), cuya sede aún está terminando de pintarse y poniéndose a punto para su gran apertura, este lunes.





En familia

La idea surgió luego de que Florencia participara en algunos talleres de blogterapia y se conectara con su "lado más creativo". En paralelo, Manuela estaba terminando el profesorado de yoga y juntas sintieron la falta de un espacio en el que se encontraran el espíritu y la creatividad. A su vez, Florencia es madre de dos hijos y le incomodaba la idea de seguir sumándose actividades que la distanciaran de los niños. Es por esto que en Panyaro las hermanas Da Silveira buscarán generar espacios comunes para padres e hijos con talleres recreativos y formativos.





El nuevo emprendimiento de las hermanas Da Silveira busca ser "un espacio de encuentro para la familia", con talleres para compartir entre padres e hijos.





"Una como madre quiere jugar con sus niños pero muchas veces pone dos fichitas de Lego, se aburre y termina mirando el Instagram. Esta bueno ir a una lugar en el que te ayuden y asistan con eso", contó Florencia.





Clases de pachanga, a cargo de Catalina Ferrand; Planeta puerperio, para que padres puedan compartir con sus pares experiencias tras la llegada de un recién nacido a la familia, con la dirección de Emilia Díaz; yoga para padres e hijos; Blogterapia, con la tutela de Mariana Olivera; y un taller de humor, liderado por Manuela da Silveira, son algunas de las propuestas en Panyaro.







$ 300 es el precio promedio de una clase en Panyaro, el nuevo centro de talleres creativos y espirituales a cargo de las hermanas Manuela y Florencia Da Silveira.





Alejada de los medios





El armado de la escuela y los talleres llegan, para la más conocida de las Da Silveira, en un momento de tranquilidad y poca presencia en los medios de comunicación. La humorista encabezó dos éxitos en Teledoce –Telemental (2008) y Sonríe (2013)– y Parentela, un programa que se emitió por la pantalla de Monte Carlo TV en 2015 y al que no le fue bien en audiencia.





"No hay una oportunidad para mí hoy en los medios. Pero eso es una señal de que Panyaro tenía que suceder ahora; el destino me permite indagar hoy en esto", reflexionó. Y agregó: "Me da miedo porque la tele es mi zona de confort y por momentos me aterra nunca más tener un lugar ahí, aunque estoy creciendo con esta aventura".





"No hay una oportunidad para mí hoy en los medios" - Manuela da Silveira, actriz y comunicadora





La presencia de la mediática Da Silviera en su nuevo emprendimiento familiar le juega a su ventaja. Manuela se reconoce como un llamador de público, aunque se cuida al "dosificar" su imagen para no hacer de la escuela "una cuestión de farándula".





Otras opciones





Las escuelas y centros de talleres espirituales y creativos están en auge en Montevideo y se han vuelto una tendencia en el país. Aquí una selección con algunas propuestas variadas y para todo público.





Escuela Carne

Maquillaje artístico; cómo ser un youtuber; ilustraciones de cómics y caricaturas; ilusionismo y magia; stand up; diseño de tapas de discos, entre otros cursos, son algunos de los cursos dictados por profesionales en cada materia. Este centro, con sede en varias ciudades del mundo, incluidas Montevideo y Punta del Este, ofrece cursos y talleres intensivos. Por consultas: 2707 7157.





Amaranto Amaranto

Una popular frase dice que "somos los que comemos", y en Amaranto, un emprendimiento uruguayo de comida saludable, respetan esa filosofía. Periódicamente dictan talleres y charlas sobre "cocina consciente" para generar espacios en los que explican cómo curar el cuerpo y cultivar energía, paciencia y amor a través de la cocina. Consultas: veggiamaranto@gmail.com.





El Arte de Vivir El arte de vivir

Esta organización creó una red de talleres de yoga, respiración y espiritualidad en todo el mundo para personas no vinculadas al universo hindú. En Uruguay, brinda herramientas prácticas de meditación para el autoconocimiento, así como para eliminar estrés, mejorar relaciones personales y desarrollar el potencial creativo y espiritual. Por consultas: info@elartedevivir.org.uy.





Sinergia Coaching Sinergia Coaching

En Sinergia Coaching se brindan talleres para aplicar esta disciplina tanto en la vida diaria como empresarial. con el sustento de terapias holísticas. El objetivo de los encuentros con coaches profesionales es que los asistentes generen sus propios recursos para "alcanzar un bienestar mayor". Consultas: 099 629 315.

Fuente: