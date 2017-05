"Me sorprende la producción en base a pasturas naturales"

Fuente:

La impresión que me llevo es muy buena, el padrón de animales estaba muy bien colocado, una genética muy calificada. El padrón de los novillos gordos me impresionó mucho, así como la forma de producción basada en pasturas naturales. Es muy interesante.Es justamente la producción basada en pasturas naturales. Nosotros producimos en base a pasturas pero con suplementación, o solo con suplementación en los corrales. En términos de genética creo que tenemos un nivel muy desarrollado como el que vimos acá.Inicialmente con genética argentina, así logramos un padrón de animales que era el que el mercado deseaba; y hoy estamos empezando a incorporar otras genéticas, de origen canadiense y estadounidense, pero siempre dentro de los padrones que ya tenemos, para que no haya una variación tan significativa. Creemos que los resultados que estamos logrando son muy interesantes.Somos una cabaña que se dedica básicamente a la producción de reproductores y madres de pedigrí. Producimos terneros y terneras y las preparamos para luego comercializarlos en un remate anual que se realiza el tercer sábado de setiembre. La cabaña se llama Flora, ubicada en la Cuchilla Rica, en Lages, Santa Catarina.Entre US$ 3.500 y US$ 4.000.Entre 30 y 40 toros, y las 15 mejores hembras del plantel.