Melenchon, "el Chávez francés" que crece en las encuestas

Hollande lanza una advertencia

Fuente: El Observador y agencias

La remontada en los sondeos del candidato de la izquierda radical francesa Jean-Luc Mélenchon preocupa a la patronal y a los mercados financieros, a una semana de las elecciones presidenciales más inciertas de la historia reciente de Francia En alza constante desde el primer debate televisivo del 20 de marzo, el líder de "La Francia insumisa" se encuentra codo a codo con el conservador François Fillon, con una intención de voto de alrededor 18%, a seis puntos de la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen y del centrista Emmanuel Macron, que encabezan las encuestas.Teniendo en cuenta el importante número de indecisos a menos de dos semanas de los comicios y el margen de error en los sondeos, cualquiera de estos cuatro candidatos podría pasar el próximo 23 de abril a la segunda vuelta de las presidenciales."Estamos en un momento histórico del país", aseguró el martes el presidente de la patronal francesa MEDEF, Pierre Gattaz. "No debemos equivocarnos", agregó, advirtiendo sobre el riesgo que según él supondría una victoria de Mélenchon o Le Pen.Para Gattaz, el programa de Mélenchon, "se asemeja" al del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez, una comparación que el diario conservador Le Figaro retomó en su portada del miércoles, tildando a Mélenchon de "apóstol de los dictadores revolucionarios" y considerando que su programa "delirante" podría significar la "ruina de Francia"."Una vez más, se anuncia con mi victoria electoral la llegada del invierno nuclear, de la lluvia de ranas, de los tanques del Ejército Rojo y el desembarco de los venezolanos", reaccionó en tono irónico el líder izquierdista.Mélenchon, de 65 años, que atrajo a multitudes en sus últimos actos, está convencido de que pasará a la segunda vuelta de las presidenciales que se celebrarán el 7 de mayo."Vivimos en una sociedad extremadamente rica llena de pobres, con un modo de producción que da asco a todo el mundo (...) Pero las élites no sacan ninguna lección de esto. Es la corte de Versalles que se divierte mientras que el pueblo se muere de hambre. Hemos llegado al límite y soy el síntoma de ello", afirmó el miércoles este exministro socialista (2000-2002), que creó en 2008 su propio movimiento político, el Partido de izquierda, aliado de los comunistas. También se lo vincula al español Podemos.Mélenchon encabeza la lista de los políticos más populares de Francia, con un 68% de opiniones positivas. Otro sondeo indica que para la mayoría de los franceses es él quien "mejor encarna los valores de la izquierda".Este hombre, conocido por su fuerte temperamento y su verbo vibrante, ha logrado construir a lo largo de la campaña una imagen sólida. Su programa "radical" incluye la ruptura con los tratados europeos y la salida de la OTAN.Su proyecto preocupa, incluso dentro de la izquierda socialista, en momentos en que su candidato , Benoît Hamon, no logra despegar en los sondeos, estancando en alrededor de 10% de la intención de voto.El propio presidente François Hollande, quien no optará por la reelección, lanzó el miércoles una advertencia contra el "peligro" de observar "el espectáculo del tribuno, en lugar del contenido de su programa", en referencia a Mélenchon.Los mercados financieros siguen también de cerca la espectacular subida de Mélenchon, que propone una "revolución fiscal", con un impuesto de casi 100% a los ingresos que sean 20 veces superiores al sueldo medio."Mélenchon propone entre otras medidas poner fin a la V República para restar poder al presidente ante el parlamento, facilitar la participación ciudadana por medio de referéndums, aumentar el gasto público y subir los impuestos, salir de la OTAN, renegociar los tratados europeos o abandonarlos, reforzar el control público sobre la "calidad" de los medios de comunicación y limitar los salarios de los directivos empresariales", destaca El País."El riesgo político en Francia ha tomado un nuevo giro desde el fin de semana pasado, con la subida de Jean-Luc Mélenchon en las encuestas", estimó el miércoles en una nota Dembik Christopher, responsable de investigación económica en Saxo Bank."Un escenario Marine Le Pen/Jean-Luc Mélenchon en la segunda ronda, aunque no es el más probable, alimenta cierto nerviosismo en los mercados", agregó.Después del efecto Le Pen, que condujo en febrero a que se amplíen los diferenciales entre la deuda francesa y la alemana, la subida de Mélenchon ha provocado en los últimos días una presión alcista en las tasas de los bonos franceses.Sin embargo, actualmente, la hipótesis que más temen los mercados sigue siendo Marine Le Pen, quien encabeza la intención de voto para la primera vuelta de las presidenciales.