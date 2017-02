Mercado de reposición con precios sobresalientes en las ferias de Valdez

DonTito_01_17

Fuente:

El mercado de haciendas de reposición se presenta muy demandado para todas las categorías, con un interés que supera ampliamente la oferta, algo que se explica por el buen clima, que generó abundante forraje en los campos de todo el país. Esta avidez se comprobó en las ferias ganaderas realizadas por el escritorio José A. Valdez y Cía durante los últimos días en la región noreste de Uruguay.La firma remató el martes 24 en Ansina (Tacuarembó), el miércoles 25 en Amarillo (Rivera), el jueves 26 en Don Tito (Tacuarembó), el viernes 27 en Fraile Muerto (Cerro Largo) y el martes 31 en la Colonia Aparicio Saravia (Salto).Consultado por El Observador Agropecuario, el director del escritorio, Pablo Valdez, dijo que el mercado de reposición está muy firme fundamentalmente por aquellas categorías que significan un negocio de corto plazo. "Esto se debe al verano con muy buena oferta forrajera, generada por las lluvias frecuentes. La gente quiere aprovechar ese alimento para que los ganados sumen esos kilos baratos. Con este panorama de lluvias y altas temperaturas es cuando se puede aprovechar de la forma más eficiente el campo natural", comentó.Si bien se destaca la demanda por las vacas de invernada, novillos grandes y piezas de cría, dijo que también está muy firme el interés por las demás categorías. "La gente trata de comprar el ganado que sale más rápido y al no poder hacerse de esas categorías va comprando vaquillonas y toda la oferta de hembras", dijo.El empresario reconoció que la oferta es escasa y que esa situación se mantendrá por el panorama climático.Sobre el mercado del ganado gordo dijo que está estable y que los altos volúmenes de faena muestran que los productores están vendiendo. Las entradas de lotes a plantas de faena se concretan a ocho días luego de realizados los negocios.Los novillos gordos cotizan entre US$ 2,85 y US$ 2,90 por kilo en cuarta balanza, las vacas entre US$ 2,55 y US$ 2,65 y las vaquillonas a US$ 2,70. Opinó que si el mercado sigue acompañando no habrá muchos cambios en el mercado en las próximas semanas.Sobre el mercado de ovinos gordos, dijo que la demanda es firme y que hay buena oferta.