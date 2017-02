Merkel quiere explotar el "potencial" de las relaciones entre Alemania y Uruguay

Fuente: EFE

La canciller alemana, Angela Merkel, quiere explotar el "potencial" aún no aprovechado en las relaciones entre su país y Uruguay en cuestiones como la economía verde, la eficiencia energética y el comercio.Merkel se refirió al país latinoamericano en su habitual videomensaje de los sábados, centrado en esta ocasión en Uruguay debido a la visita oficial a Berlín de su presidente, Tabaré Vázquez, la próxima semana. "Su visita es muy importante, porque nuestro potencial no se ha explotado", aseguró.La canciller explicó que Uruguay no es excesivamente conocido en su país, donde se le vincula principalmente "con el fútbol, y con buen fútbol", pero indicó que hay otros elementos que unen a ambas naciones.A su juicio, hay una serie de fundamentos que Alemania y Uruguay comparten, como los valores democráticos, la lucha por la igualdad de la mujer y el respeto por el medio ambiente; así como una serie de campos en los que se podría aumentar la cooperación como la economía verde y el comercio.En este sentido, señaló que sería positivo volver a establecer contactos con el Mercosur de cara a un posible acuerdo comercial entre la UE y la organización latinoamericana, aunque reconoció que esto podría resultar "complejo".Merkel se mostró "en principio" a favor de los acuerdos para liberalizar el comercio, pero defendió que cualquier pacto debe ser "justo" e ir a favor de los "intereses" tanto de la UE como de Mercosur.La jefa del Gobierno alemán destacó asimismo la "evolución interesante y positiva" que ha experimentado Uruguay en los últimos años y, además de los avances democráticos, medioambientales y legales, los pasos dados en la lucha contra la pobreza, algo "ejemplar entre los países latinoamericanos".Por último, indicó que aprovecharía la visita de Vázquez para escuchar de primera mano la experiencia de Uruguay con la legalización de la marihuana, aunque descartó que Alemania vaya a adoptar una senda similar.Vázquez tiene previsto entrevistarse el miércoles con Merkel y con el presidente alemán, Joachim Gauck, e inaugurar el jueves la décimo quinta edición de la Conferencia de América Latina de la Cámara Alemana de Comercio e Industria (DIHK).Durante su estancia en Berlín, la delegación empresarial que le acompaña -formada por unos 60 empresarios- acudirá a la Fruit Logistica, una importante feria agrícola de la capital alemana, en donde la participación uruguaya es ya habitual.Además, Vázquez tiene previsto desplazarse el viernes a Hamburgo (noroeste de Alemania) para participar de la conferencia "Uruguay: socio fiable de América Latina", una iniciativa de la Lateinamerika Verein, una asociación empresarial alemana con vínculos en el subcontinente.El viaje del presidente uruguayo se enmarca dentro de una gira europea que, entre el 7 y el 17 de febrero, le llevará, además de a Alemania, a Finlandia y a Rusia.El anterior presidente uruguayo, José Mujica, ya visitó Berlín en 2011, acompañado entonces de una delegación de 40 empresarios.