Miles de civiles huyen de Mosul para escapar de enfrentamiento

A través del desierto cientos de civiles huyen a diario de los combates en Mosul entre fuerzas iraquíes y los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI), sumándose a los miles que ya han dejado la segunda ciudad del país. Las fuerzas iraquíes conquistaron a finales de enero la parte oriental de Mosul, tres meses después del lanzamiento de una amplia ofensiva para reconquistar el último feudo del EI en Irak.A pesar del avance de las tropas iraquíes, aún queda por reconquistar la parte occidental de Mosul, lo que augura duros combates y el temor de la población civil a quedar atrapada en medio de los contendientes. "Salimos a las cinco de la mañana. Al principio corrimos porque teníamos miedo de los disparos" del EI, relata Baidaa, joven de 18 años que lleva a su hija en brazos.La joven relata el infierno vivido en los barrios occidentales, al llegar a la zona controlada por el ejército. Los yihadistas "nos tendieron una trampa y no querían que nos fuéramos" dice la mujer, muy cansada tras varias horas de marcha.Por su parte, Fawzia Mohammed, joven madre de 16 años que acaba de huir de Mosul-oeste, cuenta que "los últimos días fueron terribles". "Estábamos atrapados en el interior debido a los combates y no teníamos comida", dice. Tanto ella como Baidaa han sido testigos de la crueldad del EI. "Las mujeres deben cubrirse totalmente, y no pueden salir a la calle si no están acompañadas. Las normas son muy duras", recuerda Baidaa."Desde esta mañana hemos contabilizado unos 300 iraquíes –mujeres, hombres y niños– que huyen de las zonas de combate en Mosul" indicó a la AFP el general Salman Hachem, de las fuerzas de élite del contraterrorismo (CTS)."Pero llegan más. Los pararemos en un control. Cacheamos a los hombres y verificamos su identidad en una base de datos " para certificar que no son miembros del EI, dice. Durante ese tiempo, las fuerzas iraqíes distribuyen agua y comida a las mujeres y los niños sentados en lonas colocadas en el suelo. Al menos 16.000 personas habrían sido ya desplazadas.